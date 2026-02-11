高金素梅捲3大案17人遭約談！ Matzka老婆、岳父也涉案「詐領手法曝」

高金素梅被爆3大案，檢警約談相關17人，其中還包括金曲歌手Matzka的老婆和岳父。

立委高金素梅昨（10日）一早驚傳遭檢方大動作指揮搜索，她被爆捲入詐領助理費、協會補助款，以及違反《醫療器材管理法》等3案，檢警昨帶回相關17名涉案人士進行約談，其中驚傳金曲歌手Matzka的老婆雲雅舜和岳父張俊傑也涉入其中，張更是高金的前辦公室人物，詐領款項的手法也曝光。

綜合媒體報導，檢調昨上午兵分30路前往高金素梅的辦公室等地點進行搜索，高金除了涉嫌詐領助理費，還疑似在新冠疫情期間用人頭從中國大量輸入快篩試劑，甚至還涉入詐領補助經費。

高金被控浮報費用詐領公家補助經費

據報，高金疑似在2015年至2018年間，透過自行成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」，以舉辦唱歌或射箭等活動的名義，浮報費用金額，向原民會、台電、中油等國營事業的，詐領敦親睦鄰經費。

Matzka老婆、岳父為何涉案？

在詐領補助經費一案中，被約談的人員竟包含金曲歌手Matzka的老婆和岳父！原來，Matzka岳父張俊傑是高金前辦公室主任，負責處理協會財務，被檢調懷疑是全案的關鍵人物，檢調進一步查出，張利用女兒、Matzka妻子雲雅舜的金融帳戶收受不法補助款，製造金流斷點、掩飾資金流向。

檢警昨晚將相關人士帶回並移送地檢署漏夜偵訊後，高金素梅稱身體不適，檢方諭知限制出境、出海後先行請回，而雲雅舜經北檢複訊，被認為涉犯《洗錢防制法》等罪嫌重大，諭令50萬元交保；張俊傑今（11日）上午遭檢方聲請羈押禁見。

目前高金素梅3大案遭約談的17人名單及最新處分如下

高金素梅：身體不適請回，限制出境、出海。

張俊傑（前辦公室主任）：聲押禁見。

利春仁（辦公室主任）：10萬元交保。

高智偉（特助）：50萬元交保，限制出境、出海。

麥玲鳳（南區服務處主任）：10萬元交保。

雲雅舜（張俊傑之女）：50萬元交保，限制出境、出海。

周陳文彬（協會理事長）：30萬元交保，限制出境、出海。

楊昀儒（人頭助理）：10萬元交保，限制出境、出海。

林怡君（前助理）：50萬元交保，限制出境、出海。

露子吉尤（前助理）：50萬元交保，限制出境、出海。

呂俠（蘭嶼鄉代）：50萬元交保，限制出境、出海。

陳正順（多媒體廠商）：10萬元交保。

張智傑（音樂社廠商）：10萬元交保。

越秋女（屏東縣議員）：請回。

陳政宗（台東縣議員）：請回。

簡智隆（花蓮縣議員）：請回。

高勤書（金峰鄉代會主席）：請回。

