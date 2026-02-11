高金素梅撐「國會保護傘」難羈押 吳思瑤批：藍白一再延會無縫接軌

無黨籍立委高金素梅等人昨天被台北地檢署指揮調查局國安站約談、相關處所被搜索，而立院新會期開議，憲法保障立委，除非立法院許可，否則檢方難對其聲請羈押，對此民進黨立委吳思瑤今（11）天批評，藍白一再延會，某種程度就是讓司法保護無縫接軌。

高金素梅昨天遭檢調大動作大規模搜索，然而立院會期保障開議期間，立委若無經過立院同意的話，檢方很難對其申請羈押，對此吳思瑤就直指，昨天國民黨立委羅智強第一時間開槍「下一個要動誰」，試圖要影響導引輿論風向，「我才要說、也要問，國民黨下一個要護航誰」，她強調只要不違法就不必怕司法。

廣告 廣告

吳思瑤也說，依據憲法增修條文的規定，會期中無法逮捕或拘禁立委，這是憲法的規定，除非立院決議同意，這也讓民進黨認為，為什麼藍白一再延長會期，讓會期間無縫接軌，「某種程度就是讓立委的司法保護傘也無縫接軌」。

台北／陳可親 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

稱高金素梅「台灣派」遭嗆不要臉 王世堅：高齡長者撿到掃把胡亂攻擊

高金素梅複訊身體不適送醫 羅智強喊不捨心痛

高金素梅涉貪複訊發燒送醫 檢諭知限境擇日訊問