高金素梅撐「國會保護傘」難羈押 吳思瑤批：藍白一再延會無縫接軌
無黨籍立委高金素梅等人昨天被台北地檢署指揮調查局國安站約談、相關處所被搜索，而立院新會期開議，憲法保障立委，除非立法院許可，否則檢方難對其聲請羈押，對此民進黨立委吳思瑤今（11）天批評，藍白一再延會，某種程度就是讓司法保護無縫接軌。
高金素梅昨天遭檢調大動作大規模搜索，然而立院會期保障開議期間，立委若無經過立院同意的話，檢方很難對其申請羈押，對此吳思瑤就直指，昨天國民黨立委羅智強第一時間開槍「下一個要動誰」，試圖要影響導引輿論風向，「我才要說、也要問，國民黨下一個要護航誰」，她強調只要不違法就不必怕司法。
吳思瑤也說，依據憲法增修條文的規定，會期中無法逮捕或拘禁立委，這是憲法的規定，除非立院決議同意，這也讓民進黨認為，為什麼藍白一再延長會期，讓會期間無縫接軌，「某種程度就是讓立委的司法保護傘也無縫接軌」。
台北／陳可親 責任編輯／張碧珊
電影《世紀血案》引發爭議，演員們及導演徐琨華接連發聲道歉，直指製作方刻意隱瞞沒有取得林義雄先生及其他當事人的授權。今（10）日演員及工作人員發表聯合聲明，要求本片停止製作。聲明中表示，針對電影《世紀血案》製作方蓄意隱瞞「未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權」之事實，逕自拍攝「林宅血案」題材電影，致使演員及工作人員在不知情下參與演出與製作，造成家屬二度傷害，本片演員及工作人員表達最深痛的道歉。演員夏騰宏、簡嫚書、黃河等人都已轉發聲明。相關報導：《世紀血案》演員、工作人員發聯合聲明 「阻止本片製作上映」#世紀血案