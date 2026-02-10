高金素梅曾是藝人！昔罹癌「退出演藝圈→政壇」歷程曝光

政治中心／楊佩怡報導

7連霸無黨籍山地原住民立委高金素梅，今（10）日驚傳位於陽明山菁山路的住處一早遭檢調搜索；北檢證實此事，目前搜索行動正在進行中，但案由不明，傳是肅貪黑金專組的吉組偵辦。值得一提的是，高金素梅自演藝圈成功跨足政壇，自 2001 年起便長期在山地原住民選區深耕，此次突發搜索行動引發政壇高度關注。





七連霸立委高金素梅遭搜索！「昔罹癌退出演藝圈」投身政治界…轉行歷程曝光

高金素梅（右）1984年進入台灣演藝界，1993 年演出電影《囍宴》後，被中國長春電影節提名最佳女主角獎獎項。

回顧高金素梅演藝生涯

高金素梅演藝生涯約於1984年開始，參演於華視節目《大精彩》，並由此出道，從此進入台灣演藝界，憑藉多部經典作品走紅。她曾與何家勁合作動人影集《不了情》，其演唱的歌曲《最後的戀人》更是紅遍大街小巷。1993 年，她在李安執導的經典電影《囍宴》中，以一段突破尺度的出浴戲驚豔影壇，之後更被提名於第5屆中國長春電影節最佳女主角獎獎項。不過就在1998年，高金素梅被診斷出罹患肝癌，便宣布退出演藝圈；1999年，她接受肝癌腫瘤切除手術，並擔任「癌症病患關懷大使」。





高金素梅在2001年以無黨籍身分當選山地原住民立委。

高金素梅在2001年以無黨籍身分當選山地原住民立委。（圖／翻攝自高金素梅臉書）





演藝生涯→政壇發展

退出演藝圈後，2001年高金素梅以無黨籍身份轉戰政壇，並成功當選為山地原住民選區立法委員；並在2002年，正式加入無黨籍立法院黨團運作。此外，為了轉戰政壇，她改從母姓以高金素梅的名字參選，當年也有不少藝人投身立委選舉，包括台北縣選區的葉憲修、台北市南區的王筱嬋與台南縣的林清吉（阿吉仔）；不過最終只有高金素梅一人轉型成功，她在當選後曾感性表示，這代表原住民已走出「政黨迷思」。





高金素梅今（10）日在陽明山住處被檢調搜索。

高金素梅今（10）日在陽明山住處被檢調搜索。（圖／民視新聞資料照）





高金素梅遭搜索

國民黨立委羅智強今（10）日在臉書發文宣稱，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰」。北檢稍早也證實，其陽明山住處清晨被搜索，目前案由不明，傳是肅貪黑金專組的吉組偵辦。根據《太報》報導，據悉檢調單位早在 2、3 年前即接獲國安情資，質疑其參選期間疑有來自中國的資金支援。檢方在蒐證完備後，特別選在國會休會期間發動搜索。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

