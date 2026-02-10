高金素梅曾脫口「我們習近平」！爭議一次看

▲無黨籍原住民立委高金素梅的位於北市陽明山住家和立法院辦公室今（10）日遭檢調搜索，詳細原因尚待檢方說明。（圖／記者葉政勳攝，2024.06.04）

[NOWnews今日新聞] 無黨籍原住民立委高金素梅位於北市陽明山住家和立法院辦公室今（10）日突遭檢調搜索！詳細原因尚待檢方說明。不過檢方大動作搜索，也引起國民黨立委羅智強強力批判：「民主寒冬，不演了」。《NOWnews今日新聞》本篇帶讀者回顧高金素梅過去引發的爭議。

🟡2025質詢提出「棄美論」

高金素梅在去年8月質詢行政院長卓榮泰時表示，全世界跟美國的貿易只占13.6%，假如全世界不要美國市場，還有86.4%的世界大市場，她更直指：「為了不要再讓美國予取予求，台灣應該拒絕跟美國貿易往來」。

廣告 廣告

一番話即遭科技專家許美華痛批，高金素梅就是表忠，喊給中國聽的。而許美華也指出，美國是世界上最大的經濟體和最強勁的消費市場，沒有一個國家或經濟體能夠放棄美國市場，除非本來就沒什麼美國市場。

🟡2024質詢喊出「我們習近平」

高金素梅在前年6月質詢行政院長卓榮泰時，不僅把總統賴清德和執政的民進黨政府譬喻為前德國納粹領導人希特勒，怒批獨裁，她發言時還二度脫口提到「我們習近平」，讓不少民眾直呼太傻眼，也有大批網友表示：「不小心說溜嘴」、「完全不演了」、「不意外」等。

🟡2019赴中國會見高層「汪洋」

高金素梅曾於2019年6月赴北京出席「兩岸關系與民族復興座談會」，並與中國人民政治協商會議全國委員會主席汪洋會面。

她當時在會上提出5大倡議：堅持九二共識、加強民族團結友愛、深化兩岸融合發展、弘揚中華傳統文化、擴大兩岸基層交流等，自認和中國血脈相連、一家親，同時要和中國友愛互助。

🟡2017遭疑施壓台大借場地給「中國新歌聲」

台灣大學當年曾兩度拒絕出借場地給中國歌唱選秀節目《中國新歌聲》，卻遭高金素梅辦公室關切，台北市文化局也表達希望台大出借，因此再開協調會，台大最後才決議出借場地。

面對施壓質疑，高金素梅表示，有上海朋友邀請她參加該節目並送票，但她聽聞可能取消場地核准，才交代助理向台大查詢，說施壓太沉重。

🟡2015赴中國參加「九三閱兵」

高金素梅當年參加九三閱兵，引發原住民團體抗議。高金素梅則以臉書發文表示，她認為身為台灣原住民族代表，只有「是不是朋友的問題」，凡事秉持公平正義對待我們的都是朋友。她更指：「限制台灣原住民交朋友，就是限制台灣原住民族的發展，是要把我們永遠困在貧窮落後。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／高金素梅陽明山住家被搜索！羅智強發黑底文：民主寒冬來臨

快訊／檢調搜索高金素梅國會辦公室 傳本人已遭約談

高金素梅國會辦公室遭搜索！還有這3立委都因助理費問題官司纏身