高金素梅會期中遭搜 北檢逮捕須經立院同意

台北地檢署今（10）日一早指揮調查局兵分多路，搜索無黨籍立委高金素梅及多名相關人士。目前北檢仍在搜索中，高金素梅被列為被告，根據憲法條文，立法委員除現行犯外，在會期中不受逮捕或拘禁，如欲逮捕必須先經立法院許可。

無黨籍立委高金素梅。（資料圖／中天新聞）

據了解，調查局人員於今天清晨6時進入高金素梅位於陽明山菁山路的住處執行搜索。高金素梅涉及何種罪名遭到搜索，北檢表示將等搜索行動告一段落後再對外說明。高金素梅晚間將由調查局移送北檢複訊。

北檢搜索高金素梅立院辦公室、住所。（圖／中天新聞）

由於目前正值立法院會期中但尚未開議，根據《中華民國憲法增修條文》第4條第8項規定，立法委員除現行犯外，在會期中不受逮捕或拘禁。若非現行犯，檢調若欲逮捕會期中的立委，必須先經立法院許可。因此北檢若要逮捕聲押高金素梅，須經立法院同意。

針對北檢搜索高金素梅辦公室，立法院表示，有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

