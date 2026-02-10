高金素梅會被羈押？律師曝一關鍵：不須韓國瑜同意 可提前逮捕

立委高金素梅質詢。李政龍攝



立委高金素梅住家與國會辦公室今日（2/10）稍早遭到檢調單位搜索，引發外界關注，後續北檢也說明，本案由法務部調查局國安站報請該署指揮偵辦，稱高金素梅涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款，今日由北檢指揮國安站調查官持法院核發搜索票，前往高金素梅住處及國會辦公室等30處搜索，並通知相關人員共18人到案說明。針對外界關注高金素梅是否會被羈押，律師陳君瑋在臉書發文指出，若符合一情況，就可提前逮捕。

陳君瑋今日在臉書發文指出，基本上高金素梅涉及的都是詐領錢財，其中詐領助理費部分，雖然立院已於今年1月修法除罪化，不過對過往的犯罪行為並不能溯及既往，若是在修法前犯罪，還是《貪污條例》五條二項，處七年以上徒刑。陳君瑋補充，目前行政院長還沒副署、總統也還沒公布，因此修法後版本是否為有效法律，仍有憲法爭議。

至於醫療輸入案部分，陳君瑋表示，這部分狀況比較不明確，一般實務上是非法輸入製造醫療器材，依照《醫材法》62條，可處三年以下有期徒刑，不過這部分是否與中國資金有關，仍需進一步查證。至於詐領協會補助款部分，陳君瑋指出，此部分構成《貪污條例》五條二項，可處七年以上徒刑。

針對高金素梅是否會被羈押，陳君瑋解釋，立委除現行犯外，會期中不得逮捕或羈押，不過若高金素梅是持續詐領，就構成現行犯的情形，不需要立法院同意即可逮捕或羈押，且目前詐領助理費不認罪的，被羈押的機會都相當高。反之，若非現行犯，想要逮捕或羈押就需要立法院同意。

陳君瑋也指出，搜索高金素梅是立法院長韓國瑜同意的，不過偵查中搜索的目的，往往是為了下一步的聲押，因此韓國瑜現在同意搜索，後續若法院要羈押，韓國瑜也不宜反對。

