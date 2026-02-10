高金素梅案內幕？作家示警：紅線延伸到國會

▲無黨籍立委高金素梅10日清晨突遭檢調搜索住家、國會辦公室等30處。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台北地檢署今（10）日證實，無黨籍山地原住民立委高金素梅，因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領協會補助款，由調查局國安站報請指揮偵辦，同步搜索其陽明山的住家、國會辦公室等30處，並約談18人到案說明。對此，作家趙曉慧分析，此案同時也向外界傳遞一個重要警訊，無論資歷多深、背景多特殊，只要觸碰到國安或廉政紅線，都沒有免死金牌。

趙曉慧在臉書發文表示，一個立法委員被檢調搜索，這意味著什麼？檢調已掌握「相當程度」的證據。搜索是刑事訴訟法中的「強制處分」，檢察官要發動搜索，必須向法院聲請搜索票，而法官會審核證據，確認有「合理懷疑」被告或相關處所存有證據，才會核發。雖然《憲法增修條文》規定立委在會期中除非現行犯，否則非經立法院許可不得「逮捕」或「拘禁」，但「搜索」並不在此限。

趙曉慧進一步指出，檢調敢於搜索國會議員辦公室或官邸，通常意味著所涉案件已經到了必須保存證據、防止湮滅證據的關鍵階段，如貪污、收賄、洗錢或國安案件等。檢調在進入立法院搜索前，通常會依規定先知會立法院長。這不僅是尊重的問題，也是為了確保搜索過程不會干擾到其他立法事務的進行。

「檢調怎麼會盯上一個立法委員？」趙曉慧分析，檢調通常不會是突發奇想，而是經過長期且細緻的佈線與證據積累，包括銀行通報異常金流、洗錢防制系統示警、廉政署比對財產申報與實際收入落差，甚至是白手套在其他案件中曝光，順藤摸瓜燒到政治人物，都是常見來源。此外，企業主反目、政治對手檢舉，或行政官員不滿立委施壓而保留證據，也可能成為調查的引信。

趙曉慧續指，一旦搜索完成，案件通常會迅速進入下一階段，檢調將清點並扣押手機、電腦、帳冊等物證，進行數位鑑識，還原通訊紀錄與往來金流；隨後，立委本人及相關助理、證人多半會遭約談，並移送地檢署接受複訊。檢察官將依據證物與供詞交叉比對，評估是否有串證、逃亡或滅證之虞，進而決定交保、限制出境，甚至聲請羈押禁見。

趙曉慧也提醒，司法行動往往伴隨強烈政治效應，政黨可能啟動黨紀處分，輿論戰隨即展開，而若立委遭羈押，立法院的表決結構與政治協商也可能出現變數。後續是否起訴，則取決於檢察官在數月內完成偵查後，是否認定罪證明確，接下來更可能是一場長達數年的司法攻防。

趙曉慧直言，高金素梅長期在立法院扮演「關鍵少數」的角色，問政風格強悍，也是親北京的政治人物。若搜索事由涉及「不明資金往來」或「經濟安全」，恐怕象徵賴清德政府2026年已經將「防範境外勢力滲透」的法律防線，從單純的國安層面，進一步延伸到國會議員的行為規範。她認為，這項行動所釋放的訊號是，無論資歷、背景或政治份量，只要觸碰國安或廉政紅線，都沒有「免死金牌」。

