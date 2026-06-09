高金素梅案關鍵證人浮現！弟媳與兩助理認罪 黃帝穎：殺傷力如彭振聲案衝擊柯文哲
無黨籍立委高金素梅涉嫌利用人頭助理、低薪高報等方式，於2008年至2018年間詐領助理費與相關補助共787萬餘元，遭台北地檢署依《貪污治罪條例》等罪嫌起訴，並具體求刑12年6月。律師黃帝穎今（9）日指出，此案最值得注意的並非起訴本身，而是高金素梅弟媳與另外兩名助理已在偵查中坦承犯行，對高金素梅後續訴訟恐形成重大壓力。
黃帝穎在臉書發文表示，北檢起訴書認定，高金素梅明知弟媳劉沛穎未實際從事立委公費助理工作，仍於2008年間透過辦公室人員將其申報為公費助理，藉此詐領助理薪資共75萬餘元。
根據起訴內容，相關款項並非由劉沛穎自行支配，而是交由高金素梅處理。
黃帝穎指出，劉沛穎在偵查期間已坦承犯行，並供述其他共犯參與情節。由於她未實際取得犯罪所得，因此檢方建請法院從輕量刑。
此外，同案被告高姓、陳姓兩名前助理也已坦承犯行。黃帝穎認為，在助理費案件中，人頭助理與相關共犯認罪，對主嫌的法律風險往往具有高度影響力。
他分析，依照檢方起訴內容，高金素梅面對的是《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪，屬法定刑7年以上重罪。如今已有三名相關被告認罪，未來法庭攻防焦點將集中在高金素梅是否知情、是否主導相關作業，以及是否實際支配詐領款項。
黃帝穎並將此案與前台北市副市長彭振聲案相提並論。他表示，在刑事案件中，共犯供述往往具有重要證據價值，若相關證詞與金流、行政資料能夠相互印證，對主嫌將形成相當大的訴訟壓力。
不過，刑事訴訟仍須經法院審理，高金素梅目前仍依法享有無罪推定原則。最終是否構成《貪污治罪條例》相關罪責，以及相關證詞能否獲得法院採信，仍有待後續司法程序釐清。
（圖片來源：三立新聞網、黃帝穎臉書）
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