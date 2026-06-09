高金素梅案「搜索時不開門」？檢爆：張俊傑轉告羅智強影響辦案

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立委高金素梅涉貪案被告高金的前助理張俊傑被控詐領助理費53萬元、詐領補助款933萬元等，偵查中羈押禁見，今移審開羈押庭。檢方庭中爆料，張被搜索時，轉告立委羅智強意圖影響辦案，張對共犯具影響力，應繼續羈押禁見。

張俊傑的律師說，貪汙案檢方歷經十多年終於收網，再經過4個月偵查，張早無串、滅證可能性，建議法官以科技監控替代羈押處分。

今天下午羈押庭中，檢方論告指出，今年2月10日上午6點59分執行同步搜索時，張俊傑先是拒不開門，並緊聯絡高金素梅、高金的國會辦公室主任陳智葟、台東縣議員陳政宗的助理利春，可見得張雖稱已不在高金素梅辦公室工作，但仍沒退出幫忙，昨天起訴後，高金素梅也在臉書維護張俊傑，顯見2人關係密切。

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檢方表示，張俊傑有逃亡海外的資力，他的長女張嘉琪未到案，且長期在大陸居住，張有刪除與共犯之間的手機對話記錄，即有串證、滅證可能，張屬於貪汙案核心角色，也嚴重危社會公益，有羈押的原因及必要。

張俊傑的律師說，張年紀超過70歲且患有肺癌，肺部經過切除，羈押迄今瘦了十幾公斤，檢方指控的犯罪事實，距今已有15、20年，案子也監聽了10多年，導致張的供述與同案共犯不一致，檢方因此認為張會與證人串證，實為誤解。

張俊傑的律師表示，張在羈押期間即曾聲請具保停押，看守所環境惡劣，前不久才有與張差不多歲數的收容人熱衰竭死亡，張待在看守所中，無法獲得好的醫療照顧品質，希望能獲得交保處分。

檢方起訴，張俊傑長期擔任高金素梅辦公室主任及助理，卻以虛報人頭及低薪高報方式詐領公費助理補助費逾700萬元；張身為多族群協會實際掌控者，卻以不實單據、虛偽憑證等手段詐領補助款總計逾933萬元，建請法院從判處有期徒刑16年以上之刑。

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