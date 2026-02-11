高金素梅涉三大案！羅智強再聲援酸辦案只要「三個字」 吳思瑤質疑其動機

高金經10餘小時接受國安站調查，移送北檢不久就身體不適，緊急送醫。圖／鏡週刊

無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領助理費等三大案，遭大規模搜索，震撼政壇。高金經10餘小時接受國安站調查，移送北檢不久就身體不適，緊急送醫，檢方決定先行請回，限制出境、出海。案發第一時間為她發聲的國民黨立委羅智強，看高金被請回後感到同情，痛批政府只要「莫須有」三個字就可辦立委；而民進黨政策會執行長表示，任何司法案件的核心都在「證據」，而不是政治，認為羅智強第一時間質疑「下一個要辦誰」，根本是帶風向。

高金移送北檢後不久就傳出身體不適，在2名助理攙扶下離開北檢就診。檢方指出，偵訊前曾確認高金身心狀態，她明確表示身體不適，無法支撐。檢察官審酌後認為，以其目前的健康狀況不適宜繼續進行偵訊，決定先行請回，讓高金素梅就醫。但考量案情重大，仍諭知對高金素梅採取限制出境及出海的強制處分，並將視其身體恢復狀況，擇期再行傳喚說明。

羅智強心疼高金「身體早透支」點名總統要辦只需三個字

國民黨立委羅智強在臉書發文表示，見高金素梅不堪檢方的疲勞轟炸，身體不適、緊急送醫，為她感到萬千的不捨與心痛，稱外界看她是站在制衡的最前線，勇敢、強悍、毫不退讓的人；以同事角度來看，她是拖著病體，仍然堅守崗位發言、投票的人，因為高金全台奔波親自服務每一個部落，身體早已長期透支。最後，羅智強點名賴清德總統表示，要辦高金素梅根本不需要「三大案」，只需「莫須有」三個字就夠了。

吳思瑤籲尊重司法獨立 反問國民黨「下一個護航誰」

綜合媒體報導，民進黨立委吳思瑤表示，只要不違法，就不必害怕司法，任何案件的核心在「證據」，而不是政治，並強調，案件仍在偵辦中，望各界尊重司法獨立，而不是操弄輿論。對案發第一時間跳出來質疑「下一個要辦誰」的羅智強，她直言，這種說法就是在試圖導引風向、影響輿論，反問國民黨真正該回答的是「下一個要護航誰？」，並認為羅智強急於聲援高金，讓人質疑他的動機，是單純為人發聲，還是另有政治考量，社會自有公評。

