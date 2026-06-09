高金素梅涉三罪遭起訴！王瑞德點案情還有「一伏筆」？

論壇中心／王柏倫報導

立委高金素梅涉嫌詐領助理費、補助款超過787萬，引進快篩也涉《醫材法》，遭北檢起訴三罪並求刑12年6月，高金素梅則批評是「欲加之罪」，並強調心無罣礙。資深媒體人王瑞德在《台灣最前線》節目中指出，北檢目前僅依證據充足的部分起訴，但高金素梅還有兩岸金流疑雲，恐怕才是未爆彈，求刑12年6月可能「後面還有」。

高金素梅被起訴後，週刊再爆料其過去家族名下在北市擁有四間豪宅，買賣關係人與助理費案似乎有所關聯，背後金流恐怕成為檢調接下來調查重點。王瑞德認為，檢調偵查腳步不會停歇，倘週刊報導屬實，目前的起訴內容可能只是開始。王瑞德強調，傳出馬政府時期，國安單位便已盯上高金素梅，但礙於兩岸金流較難查出具體事證，因此檢調才依現有的罪狀起訴，但12年6月可能還不是最終的求刑刑度。

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高金素梅所涉三罪中，詐領助理費部分，弟媳等三人頭助理坦承犯行，被認為是案情破口。王瑞德提到，過去政治人物涉入助理費案往往九成以上難逃定罪，但高金素梅卻堅持無罪答辯「很危險」，尤其高金案已有人認罪，「跟（新竹市長）高虹安的案件就很像」。王瑞德也提醒，即便藍白在立院延會、撐起保護傘，司法依舊可以偵辦、起訴，甚至判刑，高金素梅千萬別以為能躲掉風暴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：高金素梅涉三罪遭起訴！王瑞德點案情「一伏筆」：求刑12年半只是開始？

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