高金素梅涉助理費等3案遭約談 王世堅：相信她的為人與政治立場

民進黨立委王世堅表示，相信高金素梅的為人處事，並認為相關司法問題將很快被釐清。（圖／周志龍攝）

無黨籍立委高金素梅因涉及疑似詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等案件，遭檢調偵辦。對此，民進黨立委王世堅今（10）日受訪表示，他相信高金素梅的為人處事與政治立場，也相信相關問題很快就能被釐清。

台北地檢署今日清晨指揮調查局國家安全維護工作站，兵分30路展開搜索行動，首波前往高金素梅位於陽明山的住處，隨後再前往其位於台北市青島東路的國會辦公室進行搜索。北檢指出，本案目前朝疑似詐領助理費、違反《醫療器材管理法》，以及詐領某協會補助款等方向進行調查。除高金素梅及張姓助理外，據悉另有屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗與花蓮縣議員簡智隆等人遭檢調約談，全案仍在偵辦中。

高金素梅遭檢調約談後，國民黨立委羅智強第一時間發聲，並暗指總統賴清德在背後指使，外界也隨之關注是否涉及政治因素。對此，王世堅表示，相關案件純屬司法單位依法調查，與政治無關。他指出，目前執政黨正忙於經濟發展，以及國防預算等重大議題，根本無暇、也不可能去考量要求檢調偵辦任何個案，「絕對不會」。

王世堅指出，台灣司法已獨立運作多年，具備一定的社會信任與支持度，任何司法檢調單位，不可能受到單一政黨影響，更不可能被指揮或調度。他進一步指出，高金素梅平時在國會問政與選區服務上的表現，相信也獲得不少肯定。只要她從容面對司法檢調提出的疑問，相關問題應可很快釐清，因為司法單位也不可能拿自身清譽開玩笑，必然是在有具體事證下，才會進行調查與約談。

王世堅強調，就讓司法歸司法，尊重司法程序，同時也期盼未來所有司法調查與訪談，能依「偵查不公開」原則低調進行，以免造成不必要的社會紛擾。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

