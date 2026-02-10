高金素梅涉助理費等3案！北檢約談18人陳政宗也在列 同框跑行程畫面曝光

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等案件，其住處與國會辦公室今（10）日遭檢調搜索。此案除高金素梅外，台東縣無黨籍議員陳政宗也捲入其中，其胞姊稍早證實，陳政宗於上午8點多被檢調人員帶走約談，目前手機關機，尚無法取得聯繫。

無黨籍立委高金素梅（右）涉助理費等案件遭檢調搜索並約談，台東縣無黨籍議員陳政宗（左）亦捲入其中。（圖／陳政宗臉書）

台北地檢署今日清晨指揮調查局國家安全維護工作站，兵分30路展開搜索行動，並約談18人到案。檢調人員首先前往高金素梅位於陽明山的住處，隨後再轉往其位於台北市青島東路的國會辦公室進行搜索。北檢指出，本案涉及疑似詐領助理費、違反《醫療器材管理法》以及詐領某協會補助款等情事，目前高金素梅及張姓助理等人均已遭約談，全案仍在調查中。

捲入本案的還包括台東縣無黨籍議員陳政宗。陳政宗曾於2024年參選平地原住民立委但未當選，競選期間多次與高金素梅同場出席活動，在「母雞帶小雞」的聯合造勢下，於各地拜票、握手致意，藉此提升曝光度與選民互動。

陳政宗（左二）與高金素梅（中）過去多次同框跑行程畫面曝光。（圖／陳政宗臉書）

據《中國時報》報導，陳政宗位於台東縣的服務處今日大門緊閉，未對外開放，而其胞姊證實，陳政宗於上午8點多遭檢調人員帶走約談。陳政宗胞姊也表示，弟弟雖遭約談，但「一切還好」，不過由於陳手機關機，目前無法取得聯繫，推測人仍在檢調單位接受訊問。至於約談原因，她表示，可能與先前涉及疫苗及防疫物資發放的相關案件有關。

