高金素梅涉詐助理費等3案 前辦公室主任遭聲請羈押禁見

面露疲憊神情、法警協助攙扶，無黨籍立委高金素梅剛被移送北檢複訊，就因身體不適，臨時暫停偵訊。

緊急就醫的她，在醫院待了數小時，醫院警衛透露她上午已經出院，北檢雖未完成訊問，但已對高金素梅限制出境、出海，後續依她的身體恢復狀況，擇期訊問。

北檢這波行動調查高金素梅的3大案，被指控以人頭詐領助理費、非法輸入中製新冠快篩試劑，以及藉由台灣原住民多族群文化交流協會疑似浮報經費、詐領補助款，10日搜索30處、原本預計約談18人，但有1人被帶回前身體已有異狀，實際到案僅高金素梅等17人。

經檢方漏夜複訊，只有高金素梅的前辦公室張姓主任被聲押禁見，其他像是現任的辦公室主任與前現任助理，還有歌手Matzka的妻子等人，分別獲10萬到50萬交保，屏東與花東的3名縣議員陳政宗、越秋女、簡智隆則請回。

台東縣議員陳政宗姊姊說，「好像為了之前疫苗的事，陳政宗也被約談。」

依據《憲法》的增修條文規定，除非立委是現行犯，否則在會期中，未經立法院許可，不得逮捕或拘禁，要是後續面臨收押，法官在裁定羈押前也需先經立院同意。

回顧這屆會期，已有多位立委被調查起訴，包含民進黨的林宜瑾涉嫌詐領1400多萬助理費；同黨的林岱樺也捲入詐領助理費官司，而國民黨的鄭天財則被控收賄，協助業者施壓行政單位，案件都在審理。

※未經判決確定，應推定為無罪

