高金素梅涉詐助理費等3案 前辦公室主任遭聲請羈押禁見
面露疲憊神情、法警協助攙扶，無黨籍立委高金素梅剛被移送北檢複訊，就因身體不適，臨時暫停偵訊。
緊急就醫的她，在醫院待了數小時，醫院警衛透露她上午已經出院，北檢雖未完成訊問，但已對高金素梅限制出境、出海，後續依她的身體恢復狀況，擇期訊問。
北檢這波行動調查高金素梅的3大案，被指控以人頭詐領助理費、非法輸入中製新冠快篩試劑，以及藉由台灣原住民多族群文化交流協會疑似浮報經費、詐領補助款，10日搜索30處、原本預計約談18人，但有1人被帶回前身體已有異狀，實際到案僅高金素梅等17人。
經檢方漏夜複訊，只有高金素梅的前辦公室張姓主任被聲押禁見，其他像是現任的辦公室主任與前現任助理，還有歌手Matzka的妻子等人，分別獲10萬到50萬交保，屏東與花東的3名縣議員陳政宗、越秋女、簡智隆則請回。
台東縣議員陳政宗姊姊說，「好像為了之前疫苗的事，陳政宗也被約談。」
依據《憲法》的增修條文規定，除非立委是現行犯，否則在會期中，未經立法院許可，不得逮捕或拘禁，要是後續面臨收押，法官在裁定羈押前也需先經立院同意。
回顧這屆會期，已有多位立委被調查起訴，包含民進黨的林宜瑾涉嫌詐領1400多萬助理費；同黨的林岱樺也捲入詐領助理費官司，而國民黨的鄭天財則被控收賄，協助業者施壓行政單位，案件都在審理。
※未經判決確定，應推定為無罪
台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談高金素梅到案。高金素梅11日凌晨到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。
無黨籍立委高金素梅10日因詐領助理費等3大案件，遭到檢調搜索約談，但經過18個小時偵訊後，高金素梅卻因為身體不適，被緊急送往台大治療。據了解，高金素梅於今（11）日上午已從台大醫院出院，對此，院方也做出回應。
無黨籍原住民立委高金素梅等人涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案，北檢10日指揮調查局國安站兵分30路搜索，到案18小時後，11日凌晨0時57分移送北檢複訊，不過高金素梅出現身體不適，前往台大就醫。檢方則命擇日再開庭。
為淨化農曆年前轄區治安，桃園市平鎮警分局日前接獲情資，環南二段某商辦大樓隱藏職業賭場。經警方長時間縝密布線與蒐證，今(11)日凌晨2時許見時機成熟，出動優勢警力持桃園地院核發搜索票破門攻堅，現場查獲撲克牌賭具、近3億面額籌碼、29萬餘元賭資、抽頭金等贓證物，一舉破獲「百家樂」職業賭場，現場帶回葉姓負
台北地檢署昨日指揮調查局展開大規模搜索，約談對象多達17人。經漏夜偵訊後，高金素梅因身體不適未完成詢問先行請回。現任辦公室主任利春仁以10萬元交保；前辦公室主任張俊傑遭聲請羈押禁見；張俊傑之女、亦為Matzka妻子的雲雅舜，因帳戶供台灣原住民多族群文化交流協會使用...
無黨籍立委高金素梅10日一早遭檢調大動作搜索，歷經18個小時的馬拉松式訊問，今（11）天凌晨1點被送往北檢複訊，她被控涉及詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領原住民協會補助款三大弊案，相關人等陸續
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動；而北檢稍早證實，她因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款，指揮國安站調查官兵分30路、約談18人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，民眾黨主席黃國昌聽聞此事，也坦言確實「蠻震驚的」。
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
春節倒數，台北地檢署（北檢）10日一早指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談被控涉嫌詐領助理費、非法輸入快篩等案的無黨籍立委高金素梅到案，為政壇投下震撼彈；案件最新，高金素梅於今（11）日凌晨已離開北檢。醫師蘇一峰對此在臉書砲轟「司法雙標」，表示高金素梅募集快篩給民眾使用，卻要被抓成貪污，反觀綠營吃的滿嘴油卻沒事。 高金素梅及助理張俊傑等人涉嫌以人頭詐領助......
台男香酥鴨名店老闆鄭姓男子（48歲）去年12月間飲酒後，駕駛賓士GLA在安平區撞上一輛作業中的民營垃圾車，當場造成23歲陳姓女清潔員當場死亡，鄭男隨後被趕來的警方逮捕送辦，隨後遭到羈押，檢方近日偵結，依涉犯犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌幾素。
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過一年後獲交保，上月初2日拜會國民黨立院黨團，國民黨立委羅智強說，除了柯文哲，民眾黨主席黃國昌與國民黨團總召傅崐萁，都可能是下一個被抓的。不料羅...
台中市政府前局長吳存金，被查出在地政局長任內，以家庭聚餐單據，詐領首長特別費共計新台幣6萬8679元，涉貪起訴後11日首度開庭，她認罪，請求法院減刑並給予緩刑機會。庭後吳存金拿著包遮臉，告訴採訪記者：「請不要為難我。」
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。最後送抵北檢複訊的助理張俊傑經檢察官偵訊後，認定張涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。涉案17人處分如下：編號涉案人處分結果涉案內容涉犯法條 1 立委高金素梅 限制出境、出海
無黨籍立委高金素梅的住家和立院辦公室今（10）日遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等，更由調查局國安站報請北檢偵辦。國民黨立委翁曉玲卻發文力挺高金素梅，稱「大罷免2.0再起！賴清德搞罷免不成，現換手搞司法追殺在野！」但貼文也湧入不少網友指出，檢方理由明確，卻把刑事偵辦說成政治追殺，更有網友表示「希望你是下一個」。
政治中心／楊佩怡報導7連霸無黨籍山地原住民立委高金素梅，今（10日）驚傳遭搜索，包括其陽明山住處與國會辦公室；北檢證實，法務部調查局國安站報請該署指揮偵辦，稱她涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款等案件，據了解，違反醫療器材管理法部分涉及她過去募集的中國製快篩試劑，疑涉及中共介入，目前正由檢方約談釐清。對此，資深媒體人陳揮文指出「國安站」通常是負責偵辦共諜、違反《國安法》或《反滲透法》的單位；若是違反國安法，「這個問題就比較嚴重了」。
電影《世紀血案》日前殺青記者會引發高度爭議，也讓「林宅血案」近日成為台灣社會討論焦點。台北101董座賈永婕日前在社群連發三篇文直呼「我想知道真相」，讓討論度進一步升高。林智群律師今（11）天發文寫下，林家血案還有後續。他說，國民黨不是搞死你的家人就結束了，它連辦後事都要搞你。
朝野大亂鬥偵結！10大咖立委全遭起訴
北檢偵辦立法院多起肢體衝突案件，歷經近一年調查，今(12)日偵結起訴十名立委，創下檢方偵辦國會衝突案起訴最多立委紀錄。起訴人選包括民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及民進黨立委林淑芬、林楚茵。另有國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯四人獲不起訴處分。