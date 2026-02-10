即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

無黨籍原住民立委高金素梅，涉入詐領助理費等案，北檢今（10）日上午大動作兵分多路搜索30處，並約談對方、張姓助理等18人到案說明。對此，民進黨立委王世堅下午受訪強調這一定是司法單獨調查，完全沒有政治因素，並認為只要高金素梅從容面對、針對司法檢調提出的疑問作答覆，很快這些問題就能釐清。

針對高金素梅在陽明山住家、國會辦公室等處被搜索一事，王世堅今日下午受訪先說「我全然不瞭解」。他說，這一定是司法單獨調查，完全沒有政治因素，因為以執政黨而言，忙於國家各種財政經濟發展、國防預算爭取國會通過，都已經忙得焦頭爛額，根本不會有別的心思考量要檢調單位偵辦，「絕對不會」。

廣告 廣告

王世堅認為，台灣司法獨立幾十年下來，也有社會一定的好評與支持度，所以任何司法檢調單位，絕對不可能受到任何單一政黨、執政黨的影響、指揮、調度。

同時他也認為，高金素梅平常在國會問政，以及在其選區服務，相信高金素梅一定獲得好的風評，其實只要高金素梅從容面對、針對司法檢調提出的疑問作答覆，很快這些問題就能釐清，因為司法檢調不可能拿清譽開玩笑。

不過，王世堅說，照理說司法檢調都會秘密查訪，怎麼這樣的消息會外漏倒是很意外，「希望該司法歸司法，並不是每件事都可以扯上政治；尤其執政黨有該負的責任與壓力，甚至忙於國政，實在話現在是國是如麻，根本不可能有任何政治因素介入」。

他也相信高金素梅的為人處事，以及對方的政治立場還是站在台灣派，「台灣不分政黨大家都是命運共同體，即便政治立場有些不一樣，即便他們站在在野黨，我們站在執政方，但相信執政黨與在野黨終究還是以合作為優先前提」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／高金素梅涉詐助理費遭搜索 王世堅喊「無政治介入」盼對方從容面對

更多民視新聞報導

高金素梅涉詐助理費 北檢兵分多路搜30處！約談助理、議員等18人到案

才挺李貞秀喊保障立委！高金素梅就被搜 韓國瑜稱：檢調勿當政治打手

立委助理費貪污修法未生效！高金素梅涉案遭搜索 律師：依法訴究

