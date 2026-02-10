高金素梅涉詐助理費遭搜索 王世堅喊「無政治介入」籲從容面對

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費，今（10）日遭檢調約談，國民黨立委抨擊此舉是「民主寒冬」。不過，民進黨立委王世堅稍早表示，這僅是單純的司法調查，完全沒有任何政治因素，並相信高金素梅委員的為人處事，只要從容面對，相關問題都能釐清。

針對高金素梅被搜索一事，王世堅表示，「我全然不瞭解」，照理說，司法檢調應秘密查訪，消息外漏讓他感到意外。不過，他也指出，當前國事繁忙，根本不可能有政治因素介入，並強調，相信高金素梅的為人與政治立場，認為她仍站在「台灣派」的一方。他表示，台灣不分政黨，大家命運與共，即便政治立場不同，即使在野與執政屬不同陣營，仍應以合作為前提。

王世堅也強調，司法歸司法，認為高金素梅只要從容面對、針對司法檢調提出的疑問作答，相信相關疑點終究可以釐清，因為司法檢調不可能拿清譽開玩笑。

