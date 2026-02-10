即時中心／連國程報導

立委高金素梅住處及國會辦公室今（10）日上午遭搜索，台北地檢署聲明，高金素梅及助理涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今（10）日指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知該委員、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

根據了解，檢方除了搜索高金素梅等人以外，另約談無黨籍台東縣議員陳政宗、無黨籍屏東縣議員越秋女及無黨籍花蓮議員簡智隆到案說明，案情持續延燒中。

廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／高金素梅涉詐助理費 北檢兵分多路搜30處！約談助理、議員等18人到案

更多民視新聞報導

見自民黨大勝崩潰了 中國要求撤回涉台言論

自民黨眾議院狂勝！林右昌大讚高市早苗：反映未來日中關係態度

昔日緋聞對象高金素梅遭檢調搜索！李鴻源尬回：很久沒聯絡了...

