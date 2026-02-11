高金素梅涉詐助理費、補助款 旗下協會4年拿1641萬惹議

高金素梅凌晨被移送至北檢複訊。資料照片

無黨籍立委高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、以不明管道進口快篩試劑、詐領旗下協會補助款，檢調昨（11日）兵分30路搜索，其中補助款部分，高金素梅疑似透過自己成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」，向原民會、台電和中油等單位申請活動補助，卻虛報費用詐領款項，據了解，該協會2015年至2018年間，累計獲中央部會與國營事業核定補助達1641萬元，其中2016年約414萬元、2017年提升至599萬元，2018年再增至628萬元，有逐年成長趨勢。

據了解，協會獲得的補助項目中，以「百步穿楊全國原住民族傳統射箭賽」為最大宗來源。教育部體育署連續3年每年核定280萬元補助，原住民族委員會每年另補助50萬元，單一射箭活動3年合計取得近千萬元資源。

除體育活動外，該協會也在2017、2018年間，多次以原住民族歌謠與部落文化活動名義向不同單位申請補助。以2018年舉辦的「暢遊185春日瘋音樂原住民族部落歌謠文化活動」為例，分別向原民會申請150萬元、文化部20萬元、中油20萬元、台電屏東區營業處20萬元及交通部觀光局8萬元；同時，又以名稱略有不同的「暢遊185春日瘋音樂原住民族傳統歌謠傳唱教學及表演活動」，向教育部申請30萬元，6筆補助合計達248萬元。

類似模式在2017年也曾出現。當年協會以「聲動原L!VE原住民族部落歌謠文化活動」為名，向原民會、中油及台電分別申請150萬元、20萬元與25萬元；另再以「聲動原LIVE原住民族傳統歌謠傳唱教學及表演活動」、「聲動原LVE部落特產行銷暨傳統歌謠演唱會活動」等不同名稱，分向教育部與交通部觀光局申請30萬元與8萬元補助，相關案件合計核定金額達233萬元。

值得注意的是，部分看似為同一性質或同一場次的活動，在不同補助申請案中所填列的總經費卻出現落差，有的記載為361萬餘元，有的則為360萬餘元；團體自籌款數字也從90多萬元到300多萬元不等，差距明顯，相關經費編列與申請內容是否一致，仍待檢調進一步釐清。



