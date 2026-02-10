高金素梅涉詐助理費、違反醫療器材管理法 檢兵分30路搜索「約談18人到案」

社會中心／黃國誠 黃柏榕 台北報導詐騙車手，還涉嫌運毒！台北市一名七十歲的婦人，被詐騙集團以投資的名義，騙走三千多萬，警方調查發現，被害人一共面交19次，前後遇過16位車手，其中一名廖姓女車手，拿走三百萬，就出境柬埔寨，回台時，警方鎖定攔截，沒想到，還在她的行李，發現1.4公斤毒品海洛因。女詐欺車手剛入境台灣，隨即遭到警方攔截，但就在行李箱中，出現一個用鋁箔盒包裝的洗衣粉，越看越奇怪，一驗才發現竟是毒品海洛因。警方vs.廖姓女詐欺車手「這個是台灣台北地方法院，開的搜索票詐欺等案喔。」廖姓女詐欺車手無前科 因為是婦人遭詐千萬車手被警方鎖定（圖／民視新聞）洗衣盒裝的洗衣粉，全是白色粉末，肉眼看很難辨別，是毒品還是洗衣粉，要不是警方進一步查驗，1.4公斤的海洛因，恐怕直接會流入市面，只是廖姓女詐欺車手，會在機場被鎖定，全因一名70多歲的婦人，誤信投資詐騙，被騙走三千多萬。瑞安派出所所長陳春玄表示「日前偵辦一起高額投資詐騙案，發現涉案廖姓女子，不僅擔任詐騙車手，還涉嫌跨境運輸毒品，專案小組掌握她自，桃園機場入境後，立即將其拘提。」海洛因重達１．４公斤 運毒廖女聲稱知道要拿不好的東西但不知道是毒品（圖／民視新聞）就是看到臉書上，出現台積電創辦人張忠謀，要送兩萬本自傳等詐騙廣告，婦人信以為真，去年11月加入投資詐騙群組，在對方聲稱穩賺不賠後，陸續跟16位詐欺車手面交19次，前前後後共被騙走3272萬，其中沒有前科的廖姓女車手，領走婦人300萬後，遭通報境管，上個月24日出境柬埔寨，30日返抵國門隨即遭逮，更把海洛因偽裝成洗衣粉，夾帶入境，她聲稱知道要幫忙拿不好東西，但不知道是毒品。瑞安派出所所長陳春玄表示「並在其隨身行李中，發現偽裝成洗衣粉的毒品海洛因，重達1.4公斤全案偵訊後，依毒品詐欺及洗錢等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。」詐欺車手化身運毒小幫手，詐欺販毒集團，找上沒有前科的她，降低被逮風險，終究被警方識破，帶回警局。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：7旬婦面交19次被騙3272萬 警機場逮運毒女車手 更多民視新聞報導又是毒駕! 桃園駕駛暴衝波及2車 板橋2騎士沿路蛇行男酒駕拒檢竟拖行取締員警害2人傷 警連開3槍起獲大量毒品違停紅燈竟扯出毒駕案！ 警眼尖攔查起出海洛因送辦

民視影音 ・ 23 小時前 ・ 2 則留言