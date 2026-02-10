高金素梅涉詐助理費 黃揚明列「案情兩種走向」：這招恐衝擊縣市長選舉

法務部調查局國家安全維護工作站獲報，無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費等案，台北地檢署（北檢）今（10）日一早大動作搜索高金素梅住家、立法院辦公室及相關人員處所，並約談高金素梅、屏東縣議員越秋女等18人到案說明。對此，資深媒體人黃揚明今在中天政論節目《大新聞大爆卦》中分析，高金素梅這次應該會交保、不會被羈押。

黃揚明指出，高金素梅目前被指控的詐領助理費、違反醫材法及詐領補助款等，事實上都跟國安無關，但其中違反醫材法一案，源自新冠疫情期間正逢九合一大選，高金素梅募集快篩，提供給當時服務團隊的無黨籍屏東縣立委候選人越秋女，爾後被爆出該快篩試劑是中國製；而越秋女亦被控發放中國製快篩屬於賄選（該案目前一審判無罪）。

高金案為何由國安站偵辦？ ​ 黃揚明： 中國製快篩是關鍵 ​

黃揚明進一步說，因此現在檢調要釐清中國製快篩來源管道，牽扯到背後是否有中資介選的可能，這也是此次本案由國安站來偵辦的關鍵；至於另外兩案詐領助理費、詐領補助款，黃揚明認為，這是將過往情資、舊案結合一起辦，就像當年前民眾黨柯文哲案也是一並起訴。但黃揚明也提到，由於現在是立法院會期，要羈押立委需要立院同意，研判高金素梅這次應是交保、不會羈押。

廣告 廣告

​立法院每年共兩次會期（2月至5月）、（9月至12月），必要時得依法延長會期。根據《中華民國憲法增修條文》第4條第8項，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。憲法第七十四條之規定，停止適用。」



但黃揚明也提出另一種可能，表示檢調未來可能會挑戰羈押高金素梅，要求立法院表態，屆時雖藍白仍占立院多數，但可能出現部分藍營縣市長候選人因擔心流失中間選民而不表態，或民眾黨根本不挺高金、甚至集體不出席等，形成藍白間、甚至藍營內部的破口，「這個就真的是奧步了，如果真的出這招，就代表他（民進黨）真的非常險惡，他非常想看你們（藍白）是不是真的要挺高金到底。」

黃揚明進一步說，目前三案之中，僅詐領助理費案屬重罪，也是最可能拿來當成羈押理由的案件，後續檢調可能透過這些案源作為線頭，以此查扣高金的手機，從中查通聯、查金流，不排除可能再爆出更多案件，就看檢調如何查案。黃揚明也說，不少人認為此案背後有強烈的政治動機，畢竟高金素梅是打綠打最兇的泛藍立委，也長期被綠營歸類成親中立委。

更多風傳媒報導

