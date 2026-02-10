高金素梅涉詐原民協會補助款遭搜索 中國製快篩流也向成焦點



台北地檢署今天（10日）指揮調查局展開大規模搜索行動，約談無黨籍立委高金素梅。除先前傳出她疑涉以人頭方式詐領立委助理費外，檢調同時也針對其曾發送中國製快篩試劑，是否違反《醫療器材管理法》進行釐清，另亦懷疑她涉嫌詐領原住民協會補助款，相關案情仍待高金素梅到案說明。

據了解，高金素梅於2022年新冠疫情期間，曾公開為原鄉部落募集防疫物資。依其自行公布資料，活動進行約4週期間，即募得逾7萬劑快篩試劑及6萬5384片N95口罩，並透過助理等人分送至原鄉部落。當時協助發放物資的屏東縣議員越秋女，一度因此被依賄選罪起訴。



越秋女被控違反《選罷法》案件，因罪嫌不足獲判無罪，屏東地院法院判決中指明，這批防疫物資中，有部分快篩試劑是由廈門寶太生物科技有限公司生產的「新冠病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒」，中國製快篩試劑的捐贈來源與品質成為本次檢調追查重點。

此外，檢調也掌握情資指出，高金素梅疑似透過人頭方式詐領立委助理費，並涉嫌詐領某原住民協會補助款。主任檢察官曾揚領、檢察官黃冠中10日指揮調查局國安站，兵分30路搜索高金素梅國會辦公室及住處等地，並陸續將高金素梅、越秋女，以及台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆等共18人帶回訊問。

