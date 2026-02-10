高金素梅涉詐領助理費及補助款遭約談 林沛祥：相信清白盼司法公正

無黨籍立委高金素梅住處與國會辦公室遭檢調搜索，北檢表示，案件涉及疑似詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等情事。（圖／CTWANT資料照）

無黨籍立委高金素梅的住處與國會辦公室今（10）日遭檢調搜索。對此，國民黨立委林沛祥表示，國民黨立法院黨團秉持「無罪推定」原則，在司法尚未判決確定前，相信高金素梅的清白，並期待司法能做出公正的裁決。

台北地檢署今日清晨指揮調查局國家安全維護工作站，兵分30路展開搜索行動，首波前往高金素梅位於陽明山的住處，隨後再前往其位於台北市青島東路的國會辦公室進行搜索。北檢指出，本案涉及疑似詐領助理費、違反《醫療器材管理法》，以及詐領某協會補助款等情事。目前高金素梅及張姓助理等人已遭檢調人員約談，全案仍在調查中。

針對高金素梅涉詐領助理費等案遭搜索，林沛祥表示，國民黨團秉持「無罪推定」原則，在證明有罪之前，任何人都是清白的，也相信高金素梅的專業與在國會的努力及清白，期待司法做出公平、公正、公開且不預設立場的判決。

他強調，對於捕風捉影的報導，即便自稱真實度再高，仍然不可取。偵查不公開是民主法治國家的基本原則，卻一再看到辦案進度被媒體以獨家報導，這對民主法治、被偵查人的清白都是莫大的傷害。他重申，對這種捕風捉影的報導不予置評，並應予以譴責。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

