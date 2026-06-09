高金素梅涉詐領助理費遭起訴 林楚茵：不要以政治口號轉移焦點
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
立委高金素梅涉嫌詐領助理費、育嬰津貼，並違法輸入中國醫療器材，遭台北地檢署依貪污等罪嫌起訴，並具體求刑12年6月。對此，民進黨發言人、立委林楚茵今（9）日表示，高金素梅一邊高喊「看緊人民荷包」，一邊卻涉嫌挪用納稅錢，呼籲其主動配合司法調查，向社會大眾說明真相。
林楚茵指出，媒體報導揭露，高金素梅除涉及詐領公帑外，還牽涉4大豪宅洗錢疑雲，以及核心幕僚異常的兩岸金流問題。她認為，此案讓外界進一步關注高金素梅、立法院國民黨團總召傅崐萁，以及中國對台統戰勢力之間的政治與利益關係。
林楚茵表示，高金素梅自前總統馬英九政府時期起，即曾遭國安單位質疑是中國資源進入原鄉的窗口。如今遭檢方起訴並求處重刑，也讓外界檢視其一方面接受對岸資源，另一方面卻涉嫌挪用台灣納稅人資源的爭議。
林楚茵進一步指出，高金素梅長期在立法院與傅崐萁立場一致，包括《國籍法》修正案、國會職權修法及國防預算等爭議議題上，皆多次共同表態。她認為，高金素梅在相關議題上的角色，值得社會進一步關注。
林楚茵質疑，檢方已對高金素梅求處12年6月重刑，但高金素梅仍表示將持續「看緊人民的荷包」，令人質疑究竟是看緊人民的荷包，還是自己的荷包。他呼籲，高金素梅應主動配合司法調查，不要以政治口號轉移外界對涉貪案件的關注，並向全民說明相關爭議與疑點。
照片來源：林楚茵粉專
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