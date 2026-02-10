高金素梅涉詐領助理費、協會補助款等案！ 北檢兵分30路搜索約談18人

曾揚嶺與楊任之參與此次搜索行動。（圖／報系資料照）

無黨籍的立法委員高金素梅涉犯詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件遭到檢調偵辦。台北地檢署今日（2月10日）指揮國安站調查官兵分30路搜索高金素梅搜索住處、國會辦公室等地，並通知包括高金素梅以及張姓助理等18名相關人士到案說明，案件目前仍持續釐清中，目前花蓮以及屏東疑似還有涉案人員，至於移送至北檢複訊名單仍有待檢方確認。

據了解，本案由重大刑案專組偵辦，日前率領專案小組偵破張文案的主任檢察官曾揚嶺於今日上午9時30分許帶領承辦檢察官前往高金素梅立法院的辦公室進行搜索行動，法務部調查局國安站主任楊任之同樣也參與這次的搜索行動，不過稍早北檢證實本件並未涉及反滲透法。

廣告 廣告

另外，針對高金素梅被搜索一事，羅智強在臉書發文表示「賴清德不演了」、「這就是強力監督政府的結果」、「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」、「賴清德政權搜索高金素梅，為高金委員加油」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

輔大內鬥2／員工差旅費付不出校長卻月月出國 「全球馬拉松」如網紅踩點

李千娜《世紀血案》風波延燒 文總證實《WE ARE 我們的除夕夜》演出畫面全數刪除

中國黑診所扎針「放血療法」稱排邪氣 地面一灘血泊好駭人