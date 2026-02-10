即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

無黨籍原住民立委高金素梅，經台北地檢署今（10）日證實，其陽明山住處被檢調搜索，並由肅貪黑金專組的吉組偵辦，由於對方涉嫌詐領助理費，違反《貪污治罪條例》才遭偵辦。檢調上午約9時31分前往高金素梅在青島二館的國會辦公室搜索，歷經7小時的搜索，檢調帶著7個扣押等物離開現場，相關畫面也隨之曝光。

記者在檢調搜索國會辦公室前，早已打開門發現裡面有115年度預算書等書面資料；檢調上午約9時31分搜索高金素梅國會辦公室，面對記者提問是否違反《反滲透法》等事才搜索，檢調皆未回應直接走進辦公室，這段期間也包含非檢調的人員走進去。

廣告 廣告

最新／高金素梅涉詐領助理費！北檢150分鐘搜索國會辦公室離開畫面曝

檢調搜索高金素梅國會辦公室。（圖／民視新聞）

值得注意的是，檢調搜索期間並沒有聽到翻箱倒櫃的聲音；約中午12時30分更運來5個扣押箱，歷經7小時的搜索後，檢調共帶出7個扣押箱等物，相關畫面也隨之曝光。

最新／高金素梅涉詐領助理費！國會辦公室遭搜索3小時 檢調帶5紙箱離開畫面曝

中午12時30分運來5個扣押箱。（圖／民視新聞翻攝）

北檢上午也發聲明指出，高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索高金素梅住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知高金素梅、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／高金素梅涉詐領助理費！國會辦公室遭搜索7小時 檢調離開畫面曝

更多民視新聞報導

高金素梅遭搜索「羅智強竟扯民主寒冬」 律師揭司法實務反嗆「簡直法盲」

起底高金素梅黑歷史！曾喊「我們習近平」挨轟 今住家、辦公室被搜

昔日緋聞對象高金素梅遭檢調搜索！李鴻源尬回：很久沒聯絡了...

