高金素梅涉詐領助理費 王世堅喊「她品行端正」：不至於吧

無黨籍立委高金素梅遭檢舉，涉嫌長期以人頭詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，台北地檢署今（10）日指揮調查局國家安全維護工作站兵分30路，搜索高金及張姓助理等人住處、國會辦公室，並約談高金等18人。對此，民進黨立委王世堅表示，以自己的了解，高金素梅應是位品行端正、做事一板一眼的人，所以如果有助理費的問題，「這應該也不至於吧」。

北檢說明，本案是法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦，高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今天指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知高金、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

廣告 廣告

而根據《TVBS新聞》今天報導，針對高金素梅涉嫌詐領助理費，王世堅受訪時表示，以自己對高金粗淺的了解，她應該是一位品行端正、做事一板一眼的人，所以如果有助理費的問題，「這應該也不至於吧」。

另外，立法院稍早發出新聞稿指出，有關檢調今天早上搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。立法院長韓國瑜回應，相信高金素梅經得起檢驗，尊重檢調，但也希望針對所有立委的調查一定要公正，如果立委人權都不能保障，一般小老百姓就更辛苦了，他再次呼籲檢調單位，執行公權力同時要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手。

★未經判決確定，應推定為無罪。

【看原文連結】