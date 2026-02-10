高金素梅涉詐領助理費、補助款！檢調搜索30處 18人遭約談

無黨籍立委高金素梅今（10）日一早住處、立院辦公室接連遭到檢調搜索，稍早北檢證實相關搜索行動，並指出高金素梅涉嫌詐領助理費、補助款等案件，檢調一共搜索30處，並約談高金素梅等18名相關人員到案說明，案件依反貪污治罪條例等罪嫌偵辦。

北檢說明，此案是法務部調查局國安站報請台北地檢署指派檢察官指揮偵辦，高金素梅及張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官與檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票搜索其住所、國會辦公室及案關人員的住居所等共30處。

廣告 廣告

北檢也通知高金素梅、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。而除了高金素梅之外，北檢目前確定約談的人員包含台東議員陳政宗、屏東議員越秋女以及花蓮議員簡智隆。

北檢表示，鑑於此案受到社會輿論關注，經審酌公共利益的維護與合法權益的保護，認為有對外說明的必要，因此依偵查不公開作業辦法第8條第1項第1款規定，做上述說明。

※未經判決確定者，應推定為無罪

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

檢調帶隊搜索高金素梅辦公室 傳出選舉金流有國安疑慮

高金素梅陽明山住處遭搜索 北檢證實

太子集團精品變價拍賣！遭扣愛馬仕鉑金包、Jordan限量球鞋今登場