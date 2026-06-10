高金素梅涉詐領助理費787萬遭求重刑 國台辦罵民進黨：終將自食惡果

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政治中心／綜合報導

對於立委高金素梅（右）涉詐領助理費遭求重刑，中共國台辦發言人張晗稱民進黨當局操弄司法手段打擊迫害政治異己，大搞「綠色恐怖」。（組合圖／翻攝畫面）

無黨籍立委高金素梅涉以親友當人頭，詐領助理費、加班費、育嬰津貼補助超過787萬元，又非法從中國地區無償輸入7萬4400劑快篩試劑等，被北檢依違反《貪污治罪條例》求刑12年6月。今（10）日國台辦記者會發言人張晗竟大罵民進黨大搞「綠色恐怖」，終將自食惡果。

面對檢方的起訴求重刑，高金素梅8日在臉書發長文說「經歷這番波折之後，我更加確信：我們真的就是風雨與共的一家人！我還要謝謝熱心協助的律師們，始終關心我的族人朋友們。有你們的扶持和鼓勵，我將一如既往地繼續捍衛原住民族的權利，持續監督政府施政，看緊人民的荷包，保衛和平！黑夜一定會結束，我們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人！」

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9日上午高金素梅現身立法院時表示，「欲加之罪」，並引用《心經》中的「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想」。希望黑夜很快就會過去，「我們都會是手拿火把、等待黎明的守夜人」。最近可能會有豪雨發生，期望部落及偏鄉地區不要出現災情，「謝謝大家的關心，我會努力的，謝謝」。

對於高金素梅因詐領助理費案遭起訴，張晗表示，民進黨當局操弄司法手段打擊迫害政治異己，大搞「綠色恐怖」，已經引發島上民眾的強烈不滿。民進黨當局肆意妄為，其倒行逆施必遭民意反噬，終將自食惡果。

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