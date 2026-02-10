高金素梅涉貪可被逮捕羈押嗎？ 律師循前例給答案

無黨籍山地原住民立委高金素梅疑涉詐助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，10日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將她帶回國安站進行訊問。 圖：鄭佑漢/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅疑涉詐助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，今（10）日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將她帶回國安站進行訊問。雖然高金涉詐助理費等案，但立法院目前正處第五會期中，而根據《憲法增修條文》之規定，立委除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁，使得她是否被羈押成為焦點。對此，律師陳君瑋依循前例給出答案！

針對高金素梅涉貪遭調查一事，北檢稍早發聲明表示，此案為法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。而高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，因此承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員住居所等共 30 處，並通知高金素梅等共 18 人到案說明。

對此，陳君瑋指出，基本上高金涉及都是詐領錢財案。其中在詐領助理費部分，雖然一月底立院已除罪化，但沒有也不能溯及，修法前犯罪，還是《貪污條例》五條二項，七年以上徒刑。另外行政院長還沒副署總統還沒公佈，是否有效法律，仍有憲法爭議。

而醫療器材案與詐領協會補助款部分，陳君瑋指出，前者部分不明，一般實務上是非法輸入製造醫療器材，依照《醫材法》62 條，三年以下徒刑，但是否此部分與中國資金有關，需要進一步查證；後者部分則構成《貪污治罪條例》五條二項，七年以上徒刑。

至於高金素梅是否會被逮捕及羈押，陳君瑋表示，根據《憲法增修條文》之規定，立委除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。不過根據過往案例，先前立院爆發 SOGO 立委集體貪瀆案時，台北地院函請立法院詢問是否可以羈押涉案立委蘇震清、廖國棟、陳超明時，時任立法院長游錫堃表示，「（台北地方法院）函請本院許可羈押委員蘇震清、廖國棟、陳超明一案，各黨團同意列入，予以許可羈押。」，所以准許是有前例的。

