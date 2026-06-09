高金素梅涉貪案移審台北地院 MATZKA岳父羈押庭4點召開

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記者楊佩琪／台北報導

▲高金素梅的國會辦公室主任張俊傑，為全案唯一在押被告，移審庭將在北院召開。（圖／資料畫面）

台北地檢署偵辦國民黨立委高金素梅涉詐助理費，及違法自中國輸入新冠肺炎（COVID-19）快篩試劑案，8日偵查終結，起訴高金素梅及其國會辦公室主任，也是金曲歌手Matzka的岳父張俊傑。張男被求刑16年，是全案被求刑最重被告也是唯一在押者。全案移審台北地方法院，北院9日下午4點30分召開羈押庭，決定是否交保或羈押。

張俊傑所涉犯罪事實分為4大塊。一是涉嫌與高金素梅等人詐領立法院公費助理薪資、育嬰補助等款項共787萬餘元。二是針對十一音像公司驗資不實部分。三是利用原住民多族群文化交流協會詐領補助及洗錢共933萬5000元，四是與高金素梅等人違法自中國輸入快篩試劑。

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檢方認為，張俊傑為全案核心角色，長期擔任高金素梅的國會辦公室主任及助理，卻與高金素梅等人為圖一己私利，共同利用職務上機會，以虛報人頭及低薪高報方式，長期將國家給予助理補助費中飽私囊或挪作她用，總計詐領逾700萬元，嚴重破壞國家人事及財務制度，敗壞官箴。

另其身為多族群協會實際掌控者，為圖謀私利，長期以不實單據、虛偽憑證等手段，詐領補助款逾933萬餘元，嚴重蠶食公共資源，妨害社會公義發展。為逃避司法，竟指示他人以現金提領方式刻意隱匿不法所得、製造金流斷點，破壞金融秩序情節重大。

全案偵辦至今，張俊傑僅坦承驗資不實及違反醫療器材管理法等罪嫌，詐領助理費及補助款等犯行仍否認，且飾詞狡辯，迄今未繳回犯罪所得，難認犯後態度良好，因此依法起訴並建請法院從重量處應執行16年以上之刑。

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