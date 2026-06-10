高金素梅涉貪求刑12年！國台辦批綠色恐怖 陸委會：中共沒資格說三道四

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記者盧素梅／台北報導

陸委會反擊國台辦，無權對台灣司法說三道四。（圖／資料照）

無黨籍立委高金素梅因涉詐領助理費以及從非法從中國引進中國快篩試劑，遭到北檢依違反《貪污治罪條例》求刑12年6月，國台辦今（10）日竟然大罵民進黨大搞「綠色恐怖」，終將自食惡果。 對此，陸委會表示，台灣是民主法治國家，司法機關依憲法保障超出黨派，獨立行使職權，中共沒有資格對台灣司法說三道四，更不要為特定人士護航。

高金素梅涉嫌以親友當人頭，詐領助理費、加班費、育嬰津貼補助超過787萬元，又非法從中國地區無償輸入7萬4400劑快篩試劑等，被北檢依違反《貪污治罪條例》求刑12年6月。國台辦記者會發言人張晗上午在例行記者會上表示，民進黨當局操弄司法手段打擊迫害政治異己，大搞「綠色恐怖」，已經引發島上民眾的強烈不滿。民進黨當局肆意妄為，其倒行逆施必遭民意反噬，終將自食惡果。

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對此，陸委會表示，台灣是民主法治國家，司法機關依憲法保障超出黨派，獨立行使職權，中共沒有資格對台灣司法說三道四，更不要為特定人士護航。

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