政治中心／綜合報導

七連霸立委高金素梅驚傳遭到搜索，原因眾說紛紜，傳出最嚴重可能是"選舉時收了中國紅錢"，綠營列舉過去她就曾質詢時不小心脫口"我們習主席"，納悶她到底哪國立委，但案情仍要檢調查清後才能說明，而過去和她有過一段情的李鴻源也被問了此事，李鴻源只說"兩人很久沒聯絡了"。

記者vs.國民黨智庫副董事長李鴻源：「部長有關心高金委員嗎？，你有打電話關心她嗎？，怎麼看她被搜索？，對不起我們很久沒聯絡了。」媒體問高金素梅遭檢調搜索，和她曾有一段情的國民黨智庫副董事長李鴻源只說"很久沒聯絡了"，搜索原因眾說紛紜，最嚴重的直指她收紅錢、踩國安底線，對照她親中反美論調，似乎有跡可循。

廣告 廣告

立委（無）高金素梅：「谷立言先生最近應該是忙著，幫賴清德政府推銷那個，1.25兆的國防特別預算，谷立言先生您是真的覺得台灣的土很軟，只要用力深深的挖就能夠挖到錢了嗎。」1.25兆軍購，她大動作錄影嗆美國，阻止台灣強化防衛、是中國最想看到的，質詢更一時嘴快，脫口而出這番話。立委（無）高金素梅：「沒有任何證據就可以指控，國會改革的法案，是我們習近平要求韓院長，還有傅崐萁要來幹的。」





高金素梅涉貪疑「收紅錢」 前男友李鴻源：很久沒聯絡

七連霸立委高金素梅驚傳遭到搜索，原因眾說紛紜，傳出最嚴重可能是選舉時收了中國紅錢。（圖／民視新聞）





立委（無）高金素梅（2009）：「從前的時候是一家人，現在還是一家人。」高唱"我們都是一家人"，2009年高金素梅曾在莫拉克風災，原鄉受創時執意訪中、會見當時的中國國家主席胡錦濤、獲得國台辦給予約"一億台幣"的賑災金，後分發給災民每人3萬，被質疑綁樁。她歌手出身，父親是滿族八旗後人、母親是泰雅族人，這層血緣讓她2001年無黨籍選上山地立委後連任至今，任內屢以"民族交流"為名跑中國、也攻讀"中央民族大學學位"。

立委（民）陳培瑜：「高金素梅委員確實有非常多，令人感到納悶的，引起爭議的討論跟言論，我就要問高金素梅委員，妳到底哪一黨的委員，妳到底又是哪一國的立法委員，妳到底是在為台灣人民謀福利，還是在為妳的習近平政府在台灣說話，而這樣的委員我們當然會有所質疑，但是我想所有的調查，都必須要靜待司法調查的結果。」





高金素梅涉貪疑「收紅錢」 前男友李鴻源：很久沒聯絡

高金素梅歌手出身，父親是滿族八旗後人、母親是泰雅族人，這層血緣讓她2001年無黨籍選上山地立委後連任至今。（圖／民視新聞）





她另一大記憶點是桃花不斷，從初戀男友鄭進一、港星何家勁到前立委鄭志龍、李鴻源，每段緋聞、情史都是轟轟烈烈。立委（無）高金素梅（2009）：「李（鴻源）教授是一個非常專業，非常優秀的人才。」時光一眨眼十多年，高金素梅如今與李鴻源各走各路，現況只剩檢調與當事人能說明。七連霸立委如今中箭，外界都在等案件更進一步釐清。

原文出處：高金素梅涉貪疑「收紅錢」 前男友李鴻源：很久沒聯絡

更多民視新聞報導

《世紀血案》栽贓台獨？黃智賢怒轟：洗歷史

才挺李貞秀喊保障立委！高金素梅就被搜 韓國瑜稱：檢調勿當政治打手

立委助理費貪污修法未生效！高金素梅涉案遭搜索 律師：依法訴究

