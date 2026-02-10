政治中心／綜合報導

七連霸立委高金素梅驚傳遭到搜索，傳出可能涉及"助理費"、甚至與中共資金有關，高金素梅過去的親中言行再度被翻出來。不過率先透露高金遭搜索的國民黨立委羅智強卻劍指總統賴清德迫害，但立法院長韓國瑜表示，搜索程序完備，但被問到如果高金遭到聲押，立院會不會許可，韓國瑜不願回應。

記者vs.立法院長韓國瑜：「院長怎麼看高金遭到搜索。」

參加立法院媒體尾牙，開心的日子立法院長韓國瑜卻眉頭緊皺，因為立委高金素梅遭檢調搜索。

廣告 廣告

立法院長韓國瑜：「台北地檢署來搜索高金委員，程序上是完備的，台北地檢署的檢察長先打電話，給我們立法院秘書長，然後說要搜索高金委員辦公室，立法院秘書長周秘書長打電話給我，程序上是完備的，在立法委員立法院的人士陪同之下，進到高金委員的研究室，程序上是沒問題。」

立法院長都說程序沒問題，國民黨立委卻硬扯執政黨。

立委（國）羅智強：「這一次劍指立法院，最認真問政專業，監督政府最有力的高金素梅委員，現在是動了高金素梅，下一個又要動誰。」

新北市議員（民）卓冠廷：「韓國瑜重點是前一句話，韓國瑜出來跟媒體講程序完備，所以他打臉誰韓國瑜打臉羅智強，高金是被帶去哪裡訊問，她是被帶去國安站訊問，這代表什麼意思，調查局認為國安站有問題要問高金素梅。」

高金遭搜索是否牽扯國安問題引發關注，畢竟過去她的立場也確實"親中反美"。

立委（無）高金素梅：「谷立言先生最近應該是忙著，幫賴清德政府推銷那個，1.25兆的國防特別預算，谷立言先生您是真的覺得台灣的土很軟，只要用力深深的挖就能夠挖到錢了嗎。」

高金素梅涉貪疑「收紅錢」 韓國瑜：搜索程序完備

高金素梅一向不掩飾她對中國的景仰，甚至曾在總質詢時脫口"我們習主席"。（圖／資料照）





軍購議題，大動作錄影嗆美方，阻止台灣強化戰備是北京最想看到的，她也曾脫口說出真心話。

立委（無）高金素梅：「沒有任何證據就可以指控，國會改革的法案，是我們習近平要求韓院長，還有傅崐萁要來幹的。」

立委（無）高金素梅（2009）：「從前的時候是一家人，現在還是一家人。」

高金素梅涉貪疑「收紅錢」 韓國瑜：搜索程序完備

韓國瑜呼籲檢調辦案不能成為政治的打手。（圖／民視新聞）





訪中總愛唱"我們都是一家人"，高金素梅曾在莫拉克風災、原鄉受創時執意去中國、見當時中國國家主席胡錦濤、獲國台辦給予"一億台幣"的賑災金，分發給災民每人3萬，被質疑綁樁。父母分別是滿族八旗後人與泰雅族，常藉著"民族交流"跑中國、2011年還獲"北京中央民族大學學位"。2001年無黨籍選上立委後七連霸至今，近年加入國民黨團運作。接下來若高金遭到聲押，依法須經立法院許可，韓國瑜的態度又成關鍵。

記者vs.立法院長韓國瑜：「如果檢方聲押高金委員，立法院會同意嗎？謝謝大家。」

韓國瑜沒給答案，立院龍頭能不能公正行事、再度被打上問號。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：高金素梅涉貪疑「收紅錢」 韓國瑜：搜索程序完備

更多民視新聞報導

高金素梅疑募中國製快篩！他曝暗黑真相：很多人完蛋

高金素梅涉詐遭搜索 王世堅：單純司法調查

繼李貞秀又「護航」高金素梅 尹立嗆韓國瑜：對檢調下指導棋

