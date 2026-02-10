高金素梅涉貪被搜索約談 親中言論、豐富情史起底

原民立委高金素梅今（10）日遭到檢調搜索約談，回顧她的從政經歷，其實相當有故事性，從演藝圈轉戰政壇，已經是七連霸立委，可見實力堅強，不過她曾經因為酒駕公開道歉，更多次和中共高層會面，被質疑立場親中。而曾和高金素梅傳過緋聞的前內政部長李鴻源，上午被問到相關爭議時只有低調回應，兩人已經很久沒聯絡。

高金素梅原在演藝圈闖盪，曾演出《囍宴》等多部經典作品，在2001年轉戰政壇，並以無黨籍身分當選山地原住民立委，雖在2003年為了酒駕行為公開道歉，不過本身政治實力堅強，已經蟬聯七連霸立委，地位穩如泰山。雖為無黨籍身分，高金素梅在立院實際是加入國民黨運作與協商表決。

高金素梅立場屢次被質疑親中，2009年莫拉克風災，她訪中會見中共中央總書記胡錦濤，帶回一億元捐款，2015年出席中共九三閱兵，2019年赴中國會見全國政協主席汪洋。高金素梅也曾在國會質詢時，脫口而出說「我們習近平」，引起討論。

而高金素梅情史也是相當豐富，曾與港星何家勁、前立委、籃球國手鄭志龍傳出緋聞。今天昔日緋聞對象之一的李鴻源被問及相關問題時，低調快閃，僅淡回「我們很久沒聯絡了」。

高金素梅曾與李鴻源傳誹聞。圖／台視新聞

