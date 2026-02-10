高金素梅涉貪被搜索 黃國昌：司法勿淪為執政者打壓異己工具

民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌今受訪聽聞後表示震驚，並呼籲司法不要成為執政者打壓異己的工具。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕無黨籍立委高金素梅的住家清晨遭檢調搜索，檢調也到立法院青島二館的國會辦公室進行搜索，據傳與助理費核銷過程疑涉貪污有關，且相關金流疑有國安疑慮。而高金素梅上個月11日才替民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌輔選，黃國昌今(10日)受訪聽聞後表示震驚，並呼籲司法不要成為執政者打壓異己的工具。

黃國昌今上午陪黨籍中和區市議員參選人陳怡君到中和景新市場掃街、發春聯，會前接受媒體聯訪，被問到高金素梅住家遭搜索，黃國昌指出，農曆春節前聽到這樣的消息，確實令人震驚。目前許多狀況尚未明確，無法過度評論，但希望司法應捍衛公平正義的底線，不應成為執政者打壓異己的工具，希望不是如此。

