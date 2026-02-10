高金素梅涉貪被檢調搜索 蘇巧慧：靜待司法調查結果

無黨籍立委高金素梅驚爆被檢調搜索，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，現在資訊都還不明確，靜待司法單位調查結果。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕無黨籍立委高金素梅今天被檢調搜索，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪表示，「我想現在的資訊都還不明確，就是靜待司法單位的調查結果」。

山地原住民選區立委高金素梅今早被檢調搜索，疑高金在助理費核銷過程中涉貪污，相關金流出現國安疑慮，相關案情待進一步釐清；蘇巧慧今早到林口市場掃街拜年前接受媒體聯訪表示，「我想現在的資訊都還不明確，就是靜待司法單位的調查結果」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

羅智強爆料：高金素梅住家傳出上午被搜索

獨家》涉詐助理費、中資疑挹注參選 高金素梅被搜索約談

高金素梅涉貪被搜索！連任逾20年 親中互動與爭議言行引關注

涉助理費貪污等案！檢調搜索高金素梅國會辦公室

