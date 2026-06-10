高金素梅涉貪被求重刑喊「黑夜一定會結束」 名嘴一句話電爆

政治中心／林昀萱報導

無黨籍立委高金素梅涉以親友當人頭，詐領助理費、加班費、育嬰津貼補助超過787萬元，又非法從中國地區無償輸入7萬4400劑快篩試劑等，被北檢依違反《貪污治罪條例》求刑12年6月。高金素梅對此表示「黑夜一定會結束」，遭到資深媒體人王瑞德一句話開酸。

針對檢方求刑，高金素梅在臉書發文回應，對於起訴書中所提到的「部落行銷」和「梅園文創」部分，高金素梅強調，「我沒有成立公司，也沒有出資」，這兩項事業都是一群長年來熱愛原住民族文化的朋友們，為了部落的經濟產業、小農推廣、手工藝品推銷以及在地就業的需求，所搭建起來的平台，並非為了特定目的成立的。至於新冠快篩的問題，高金素梅說，大家想必都還記得當年疫苗和快篩都兩缺的緊急情況。那個時候，不但人民恐慌，缺乏資源的原住民部落情況更是嚴峻，當他們紛紛打電話來緊急求助的時候，身為一個立法委員難道可以視而不見、見死不救嗎？因此，為了緊急解決這樣的危機，她在網路上呼籲各界能捐贈口罩和快篩給部落，也謝謝各界溫暖地捐贈和支援，讓原住民部落得到了及時的守護。

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高金素梅提到，當年要到各部落甚至於疫區去發放快篩其實是非常辛苦的，由於缺少防護衣，各地方的議員夥伴和她的助理團隊們必須要穿上雨衣、雨鞋，戴上三層口罩，挨家挨戶地去部落、文健站、學校、教會、消防隊、照護機構發放快篩試劑，發放對象不限於身分及年齡，「我無法理解：為什麼五年前救命防疫的人民義舉，現在竟然會成為被起訴的依據呢？各位議員夥伴和助理們，你們被搜索和約談，非常不公平的，我相信天道酬勤，公道自在人心！你們無私的奉獻大家都有看到，部落都會記得！」

她並表示，自2月10號到今天雖然經常感到身心俱疲，但總會有很多認識和不認識的朋友為她打氣，給了她很大的力量，「謝謝你們的鼓勵！也謝謝我團隊裡的每一位夥伴在這段時間以來頂住壓力，堅定地繼續在崗位上認真工作。經歷這番波折之後，我更加確信：我們真的就是風雨與共的一家人！我還要謝謝熱心協助的律師們，始終關心我的族人朋友們。有你們的扶持和鼓勵，我將一如既往地繼續捍衛原住民族的權利，持續監督政府施政，看緊人民的荷包，保衛和平！黑夜一定會結束，我們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人！」

王瑞德在高金素梅被求重刑後，也在臉書發文評論此事，大酸「高金素梅遭北檢起訴求刑12年半，她說黑夜一定會結束，沒錯！服刑6年多就可以聲請假釋了！」

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