高金素梅涉貪遭搜索、屏花東3議員被約談 國民黨團：相信她清白

無黨籍立委高金素梅的立法院辦公室今遭檢調搜索。（張哲偉攝）



無黨籍山地原住民立委高金素梅疑涉以人頭方式詐領助理費，違反《貪污治罪條例》，今（10日）清晨其位於陽明山的住處及立法院辦公室遭檢調搜索，引發高度關注，國民黨立院黨團今開記者會表示，台灣是民主法治國家，司法應遵守無罪推定原則，在未經判決確定前，任何人都不應被預設立場看待，國民黨團相信高金素梅的清白，並期待司法做出公平、公正且公開的判決。

屏東、台東、花蓮3議員也被約談

案由疑涉以人頭方式詐領助理費，違反《貪污治罪條例》，且相關金流恐涉及國安疑慮，目前由台北地檢署指揮調查局國安站偵辦，相關搜索行動已獲法院核准。除高金素梅外，另有3名出身屏東、台東與花蓮的縣議員一併遭約談，案情持續擴大。檢調人員今晨6時許前往高金素梅住家搜索，隨後轉往立法院，上午9時30分進入其位於立法院青島二館的辦公室執行搜索。高金素梅隨後被帶往中和區國安站製作筆錄，後續是否移送北檢複訊或採取強制處分，仍待檢方評估。





立法院隨後發布新聞稿證實此事，表示檢調依相關法律規定，事前已知會院方，並由立法院派員全程陪同。立法院強調，基於「偵查不公開」原則，院方僅配合搜索程序，對案由與細節並不清楚，也不便對外評論。

另據《鏡新聞》獨家報導，本案除高金素梅外，還包括屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆，以及其辦公室主任與助理遭約談，相關人員多被列為被告。

國民黨團：無罪推定原則 相信高金素梅清白





對此，國民黨立院黨團今開記者會，書記長林沛祥表示，國民黨團一貫尊重「無罪推定」原則，在證明有罪之前，任何人都是清白的，期待司法調查「公平、公正、公開且不預設立場」。他表示，高金素梅長期在國會的表現有目共睹，無論是專業能力或問政素養皆受肯定，黨團基於這樣的基礎相信她的清白。他呼籲司法機關，在調查過程中應避免預設立場，讓社會看到一個真正落實民主法治精神的司法體系。

林沛祥譴責特定媒體獨家放話 籲檢調司法不公開









林沛祥表示，偵查不公開是民主法治國家的基本原則，不過近年來卻一再看到偵辦進度被媒體以「獨家」方式曝光，不僅對被偵查人的名譽與人身清白造成重大傷害，也對整體司法公信力形成衝擊，黨團對此表達高度遺憾、應受到譴責。





藍委王鴻薇也呼籲，司法偵辦務必毋枉毋縱，避免出現任何「政治性辦案」。她指出，過去相關案件中，曾出現消息外洩或帶有政治色彩的辦案疑慮，社會各界都看在眼裡，這次也希望司法機關能謹慎自持，避免重蹈覆轍，認為高金素梅不應在未定罪前，承受不必要的政治或輿論壓力。

