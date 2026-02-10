高金素梅涉貪遭搜索 檢調追查助理費與中資

無黨籍立委高金素梅。(高金素梅臉書)

無黨籍立委高金素梅驚傳涉貪遭搜索！台北地檢署今(10)日證實，為偵辦高金素梅及其張姓助理等人涉嫌利用人頭詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等案，由調查局國安站報請指揮，於今日上午兵分30路，大規模搜索高金素梅之住居所、立法院辦公室及案關人員處所。





目前高金素梅已被列為貪汙被告，連同張姓助理及屏、東、花三縣市之現任原民議員在內，共有18人遭約談說明，全案正深入釐清是否有中共資金或勢力介入。

今日清晨，檢調單位突擊高金素梅位於立法院青島一館之辦公室，消息率先由國民黨立委羅智強在臉書披露。羅智強以「民主寒冬來臨」強烈抨擊賴政府，並質疑下一個目標會是誰。





對此，作家吳祥輝則在社群媒體發表不同看法，質疑搜索消息為何是由羅智強「搶頭香」爆料，而非當事人第一時間說明；吳更直言：「希望能抓一波舔共立委，這樣新年就會真的很快樂。」





據悉，此次偵辦重心除了詐領助理費外，檢調更將調查重點指向高金素梅曾募集、提供的「中國製快篩試劑」。曾任高金素梅助理的屏東縣議員越秋女，被控於2022年大選期間發放大量廈門「寶太生物」生產之快篩試劑給部落文化健康站。





雖然越秋女一審獲判無罪，但判決書確認該批物資是由高金素梅募集提供。檢調今同步約談越秋女、台東縣議員陳政宗及花蓮縣議員簡智隆，旨在釐清防疫物資輸入過程是否合法，以及背後有無中共介入。





面對搜索風暴，曾與高金熟識的國民黨智庫副董李鴻源低調表示「很久沒聯絡」，高金素梅辦公室目前則尚未正式回應。



台北地檢署表示，鑑於本案受社會大眾關注，經審酌公共利益後認有說明必要，目前案件仍持續調查釐清中，後續將依偵查進度適時對外發布資訊。