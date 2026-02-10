高金素梅涉貪遭搜索 王世堅喊司法歸司法：相信她站在台灣派這邊

王世堅今表示，他相信高金素梅的為人處事，也相信高金政治立場還是站在台灣派這邊。（資料照片／李智為攝）

無黨籍山地原住民立委高金素梅疑涉詐領助理費，台北地檢署今天（10日）指揮調查局國家安全維護工作站兵分30路發動搜索，約談高金素梅及其助理等共18人到案。對此，民進黨立委王世堅表示，他相信高金素梅的為人處事，也相信高金的政治立場。不管怎麼說，他認為高金還是站在台灣派這邊，「希望該司法的歸司法，並不是每件事都可以扯上政治」。

王世堅今天下午陪同子弟兵賴俊翰展開車掃，並於活動前進行媒體聯訪。對於立院同事高金素梅遭約談搜索，王表示，自己全然不瞭解，但這一定是司法單獨調查，完全沒有任何政治因素。因為執政黨現在忙於國家各種財政經濟發展、國防預算來獲得國會通過，都已經焦頭爛額，根本不會有心思考量要檢調單位偵辦。

廣告 廣告

王世堅認為，更何況台灣司法獨立幾十年下來，也有一定的社會好評與支持度，所以任何司法檢調單位，絕對不可能受到任何單一政黨，即便是執政黨的影響、指揮、調度，這真的是不可能的事情。

王世堅提到，以高金素梅平常在國會問政，還有在選區的服務，相信她也一定獲得很多好的風評，其實這件事只要高金素梅從容面對，針對司法檢調提出的疑問作答覆，很快這些問題應該就能釐清，因為司法檢調單位也不可能拿自己司法的清譽開玩笑。

不過王世堅也納悶，調查過程消息怎麼外露很奇怪，照理說司法檢調都會秘密查訪，怎麼這樣的消息會外漏倒是很意外，希望該司法的歸司法，並不是每件事都可以扯上政治，尤其現在執政黨畢竟執政，有該負的責任跟壓力，忙於國政、忙於讓總預算趕快通過，尤其1.25兆國防特別預算還沒被排程，說實在話，現在是國事如麻，根本不可能有任何政治因素介入。

王世堅強調，他相信高金素梅的為人處事，也相信高金的政治立場。不管怎麼說，自己認為高金還是站在台灣派這邊，台灣不分政黨，大家都是命運共同體，即便大家政治立場有些不一樣，「即便他們站在在野，我們是在執政，但我相信執政黨跟在野黨終究還是以合作為優先前提」。

「我們就讓司法歸司法。」王世堅相信，高金素梅只要從容面對，相信有些問題是可以被釐清的，司法單位也不可能有任何政治考量，因為司法單位也必須考量自己的清譽，一定是事出有因才會去做調查訪談，希望未來任何司法調查訪談都能秘密進行，畢竟偵查不公開，如果大家都能秉持這個原則，相信不會有任何被社會評論的，社會也知道「司法歸司法、政治歸政治」。



回到原文

更多鏡報報導

高金素梅遭北檢發動搜索！余天相識多年「不知道怎麼回事」

高金素梅可以過好年！檢方聲押需立院同意 最早得開議後處理

高金素梅涉貪遭搜索！韓國瑜聲援「她是原民捍衛者」 籲檢調別當政治打手

雪碧新加坡入境遭遣返！「小黑屋」扣手機翻看私密照 當地移民局曝背後原因