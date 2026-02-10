高金素梅涉貪遭搜索 陳揮文看「這單位」出動驚呼：問題有點嚴重

無黨籍山地原住民立委高金素梅疑詐涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，10日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索。 圖：趙婉淳／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅疑詐涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，今（10）日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將高金素梅帶回國安站進行訊問。台北地檢署稍早也發聲明說明，此案為法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。對此，資深媒體人陳揮文表示，國安站是專門抓匪諜，若高金素梅違反了國安法的部分，「那這個問題就比較嚴重了」。

北檢稍早發聲明指出，此案為法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。而高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，因此承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並通知高金素梅等共 18 人到案說明。

對此，陳揮文在直播上表示，其實調查局有專門在辦貪污的單位，但國安站是專門抓匪諜的，所以怎麼會是國安站在辦貪污案？他指出，高金已經擔任七屆立委，而在她立委任內，與對岸互動頻翻，使其爭議不斷。只不過之前相關爭議都是停留在政治攻防上，從沒因爲國安法的問題辦，因此今日國安站出動，讓不少人有很多問號。

陳揮文表示，若只是單純詐領助理費、詐領補助款，那這就是小案子，就是一般的貪污案，且曾經涉詐助理費民代有不少，所以高金素梅僅是詐領助理費，這樣案件相對是單純的、見怪不怪。

不過陳揮文也說，如果高金素梅是違反國安法部分，「那這個問題就比較嚴重了」，尤其高金這 20 多年來往返兩岸狀況是受人矚目，而高金到底是不是單純的貪污案，目前仍看不出來，但從調查局國安站的出動來看，確實是很奇怪的。

