高金素梅涉貪遭搜索！陳揮文「見1事」示警：問題嚴重了

7連霸無黨籍山地原住民立委高金素梅，今（10日）驚傳遭搜索，包括其陽明山住處與國會辦公室；北檢證實，法務部調查局國安站報請該署指揮偵辦，稱她涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款等案件，據了解，違反醫療器材管理法部分涉及她過去募集的中國製快篩試劑，疑涉及中共介入，目前正由檢方約談釐清。對此，資深媒體人陳揮文指出「國安站」通常是負責偵辦共諜、違反《國安法》或《反滲透法》的單位；若是違反國安法，「這個問題就比較嚴重了」。

高金素梅今（10）日住處和辦公室都遭到檢調搜索。（圖／民視新聞資料照）

陳揮文在今（10）日的直播中提及高金素梅案，他指出台北地檢署指揮調查局國安站，持 30 張搜索票，搜索高金素梅住處、國會辦公室及助理住居所。但國安站是抓匪的，「怎麼會去立案辦貪污呢？調查局有專門在辦貪污的單位啊，怎麼會是國安站在辦貪污呢？那也就是說，高金素梅她到底涉及、有沒有涉及這個違反《反滲透法》或者《國安法》的相關的案件？」。

陳揮文直言若扯上國安法，「這個問題就比較嚴重了」。（圖／翻攝自陳揮文YT頻道）

他表示，高金素梅從第五屆開始當立委，當了二十幾年。在她在立委任內的爭議，就是跟中國方面的這個互動，往返兩岸等。不過之前都是停留在政治攻防上面，從來沒有針對高金素梅的《國安法》部分去辦過。因此陳揮文覺得很奇怪，他不解到底是什麼原因用這個方法去辦這個，「因為如果是單純的詐領助理費啦、什麼詐領某協會的補助款啊，或什麼醫療器材管理法，這個是小案子；但如果是高金涉及違反《國安法》的部分，這個問題就比較嚴重了」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

