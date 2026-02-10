高金素梅涉貪遭搜索！韓國瑜聲援「她是原民捍衛者」 籲檢調別當政治打手

立法院長今聲援高金素梅，呼籲檢調單位執行公權力，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手。（圖／袁維駿攝）

無黨籍山地原住民立委高金素梅疑涉詐領助理費，台北地檢署今天（10日）指揮調查局國家安全維護工作站兵分30路發動搜索，約談高金素梅及其助理等共18人到案。對此，立法院長韓國瑜說明，北檢搜索程序上是完備的，但他必須幫高金講兩句話，她是原住民的捍衛者，呼籲檢調單位執行公權力，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手。

韓國瑜今天中午出席立法院媒體聯誼餐敘前接受媒體聯訪，針對高金素梅遭搜索約談，韓國瑜說明，台北地檢署來搜索高金素梅程序上是完備的，台北地檢署檢察長王俊力有先打電話給立法院秘書長周萬來，然後說要搜索高金素梅的辦公室，然後周萬來打電話給自己，接著在立法委員、立法院的人員陪同之下，進到高金的研究室，程序上是沒有問題。

韓國瑜接著說，但在這裡他必須要幫高金素梅講兩句話，20多年來高金在立法院的表現，可以說是原住民的捍衛者，問政非常的認真，只要原住民所有的權益，高金可以說是「一女當關、萬夫莫敵」的氣勢。

韓國瑜強調，他相信高金素梅是經得起檢驗，也尊重檢調，但也希望對於高金以及立法委員所有的調查，必須一定要公正，「如果立法委員的人權都不能保障的話，一般平常小老百姓，那就更辛苦了」。

韓國瑜呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手，這一點是他再次呼籲司法檢調人員，大家一起來往這個方向。



