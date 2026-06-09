高金素梅涉貪遭求重刑 民進黨轟：一邊喊看緊人民荷包、一邊挪用納稅錢

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林楚茵。資料照



針對立委高金素梅涉嫌詐領助理費、育嬰津貼，並違法輸入中國醫療器材，遭台北地檢署依貪污等罪嫌起訴並具體求刑12年6月一事。民進黨發言人林楚茵今（6/9）日痛批，高金素梅一邊高喊「看緊人民荷包」，一邊卻挪用納稅錢，其政治與利益結構極其暗黑，呼籲其主動配合司法，向全民坦白真相。

林楚茵指出，媒體揭露高金素梅除了詐領公帑，更牽扯出四大豪宅洗錢疑雲，以及核心幕僚異常的兩岸金流。這起醜聞讓外界看清高金素梅、國民黨立院總召傅崐萁，與中國對台統戰勢力間，暗黑的政治與利益共生結構。

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林楚茵續指，高金素梅自馬政府時代起，就被國安單位質疑是中國資源滲透原鄉的「代理窗口」；如今涉貪風暴全面炸裂，暴露出她一邊在台灣高喊「我們習近平」、甘願接受對岸統戰資源，一邊卻涉嫌挪用台灣人民納稅錢的醜陋真相。

林楚茵表示，高金素梅在國會長期與傅崐萁的「親中」立場相互唱合。每當傅崐萁發動撕裂台灣社會的爭議法案，包括放寬中配參政的《國籍法》、違憲的國會擴權法案，以及凍刪國防預算等，高金素梅總是在第一線搭配轉移焦點、癱瘓議事，共同扮演背後中國企圖裂解台灣民主體制的重要角色。

林楚茵質問，當北檢提起重刑12年半的訴求後，高金素梅竟毫無悔意，還辯稱會「繼續看緊人民的荷包」，這到底是看緊人民的荷包，還是看緊自己的荷包？林楚茵呼籲，高金素梅應主動配合司法調查，不要再試圖用政治口號轉移「涉貪」焦點。

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