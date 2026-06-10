將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

即時中心／連國程報導

無黨籍立委高金素涉嫌詐領助理費以及從非法從中國引進中國快篩試劑，遭到北檢依違反《貪污治罪條例》求刑12年6月，沒想到中國國台辦今（10）日竟然批評民進黨「綠色恐怖」，終將自食惡果。我國陸委會立刻反擊，表示台灣是民主法治國家，司法機關依憲法保障超出黨派，獨立行使職權，中共沒有資格對台灣司法說三道四，更不要為特定人士護航。

高金素梅涉貪 遭求刑12年6月

北檢指出，高金素梅涉犯貪污治罪條例第5條第1項第 2 款之利用職務機會詐取財物、修正前刑法第339條第1項之詐欺取財、醫療器材管理法第62條第 1 項之意圖供應未經核准擅自輸入醫療器材等罪嫌，提起公訴。此外，高金素梅利用多族群協會詐領補助，涉犯刑法第 339 條之 4 第 1 項第 2 款之三人以上共同犯詐欺取財等罪嫌部分，因犯罪嫌疑不足，均為不起訴之處分。

廣告 廣告

國台辦發言人張晗上午在例行記者會表示，「民進黨當局操弄司法手段打擊迫害政治異己，大搞綠色恐怖，已經引發島上民眾的強烈不滿。民進黨當局肆意妄為，其倒行逆施必遭民意反噬，終將自食惡果。」對此，陸委會表示，台灣是民主法治國家，司法機關依憲法保障超出黨派，獨立行使職權，中共沒有資格對台灣司法說三道四，更不要為特定人士護航。





快新聞／高金素梅涉貪遭起訴！國台辦又喊「綠色恐怖」 陸委會：沒資格說三道四

國台辦發言人張晗。（圖／民視新聞翻攝）









快新聞／高金素梅涉貪遭起訴！國台辦又喊「綠色恐怖」 陸委會：沒資格說三道四

陸委會回擊國台辦。（圖／民視新聞資料照）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／高金素梅涉貪遭起訴！國台辦又喊「綠色恐怖」 陸委會：沒資格說三道四

更多民視新聞報導

駕駛注意！上路前沒確認1事「恐吞高額罰單」

綠營1猛將戰新竹縣！挑戰藍營25年不敗紀錄 徐欣瑩回應了

台灣虎航南部航點增！5月營收年增22% 創歷年新高

