高金素梅涉貪「全靠辦活動」A錢？「這協會」理事長遭約談

立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款，今（10）日住家與國會辦公室稍早遭到檢調單位搜索。北檢指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，前往等共30處所進行搜索，並通知相關人員共18人到案說明。在涉嫌詐領協會款項方面，高金素梅遭控利用浮報活動支出，詐領高額補助款。

檢調懷疑，由高金素梅創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」，自2015年起，陸續利用原民會、中油、台電等單位撥付經費贊助公益活動的機會，透過舉辦演唱會等活動浮報支出，藉此向上述單位詐領補助款。

高金素梅涉貪30處被搜！A錢「全靠辦活動」？「這協會」理事長遭約談

北檢指出，高金素梅涉嫌貪污與違反醫材法等多案。（圖／翻攝畫面）

專案小組陸續搜索與高金素梅相關事證共30處，帶走7個紙箱、1台電腦主機及2個行李箱。後續也約談協會理事長周陳文彬、多間替協會舉辦活動的廠商，以及高金素梅前、後任助理共18人，後續將移送北檢複訊。此外，多位民代，包括屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗與花蓮縣議員簡智隆，也在約談範圍內。









高金素梅遭控利用協會浮報支出，詐領補助款項。（圖／民視新聞資料照）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

