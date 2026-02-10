高金素梅涉貪！助理找不到人 幕僚回應了

無黨籍立委高金素梅遭到搜索。（圖／翻攝自高金素梅臉書）





國民黨立委羅智強今（10）日爆料，無黨籍立委高金素梅遭到搜索。高金素梅的助理坦言，目前聯繫不到人；台北地檢署則證實有搜索一事，但不透露案由。不過稍早消息人士指出，高金素梅涉嫌貪污遭搜索。

據了解，檢調前往搜索高金素梅陽明山的住家，其幕僚證實有搜索一事，但並不清楚案由；助理則指出目前聯繫不到人，不便說明案由。而目前檢調已前往高金素梅的國會辦公室。

現年60歲的高金素梅（原名金素梅），1984年出道進入演藝圈，2001年投入政界，同年以無黨籍身分當選山地原住民選區立法委員，曾參與2008年北京奧運開幕活動、與前中共中央總書記胡錦濤會面，後曾加入親民黨立法院黨團、中國國民黨立法院黨團運作。

廣告 廣告

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／檢調大動作！高金素梅住處、辦公室遭搜

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

卓揆備詢再戰「財劃法」 高金素梅嗆：我不想跟你吵架

