高金素梅涉貪！金曲歌王Matzka老婆列洗錢被告50萬交保

台北地檢署10日指揮調查局國安站，針對無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理補助款、違法輸入中國製快篩劑，以及利用協會活動名義詐領補助等案件，兵分30路搜索高金素梅住所、國會辦公室等處，並約談相關人員18人到案說明。

檢調掌握，高金素梅創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」，涉嫌在2015年至2018年期間，藉由舉辦射箭、唱歌等活動，以不實單據低價高報手法，向原住民族委員會、中油、台電等單位請領「敦親睦鄰經費」補助。調查顯示，高金素梅現任助理張俊傑疑似為實際操作浮報流程的關鍵人物，並利用女兒雲雅舜的帳戶收受不法補助款項，企圖掩飾資金流向。

雲雅舜為排灣族金曲歌王Matzka的妻子，因出借個人帳戶供父親使用而捲入洗錢疑雲。檢方為釐清雲雅舜對帳戶用途是否知情，10日晚間將其約談到案。經檢察官複訊後，認定其涉嫌洗錢罪，諭知50萬元交保並限制出境出海。

高金素梅本人於11日凌晨近1點移送台北地檢署複訊，但因身體不適，表示連坐都坐不住，快要昏倒，無法繼續製作筆錄。檢察官評估其身體狀況後，認為不適合進行偵訊，依貪污罪諭知限制出境出海，讓高金素梅先行前往台大醫院急診就醫，所涉案情將擇期訊問。

案件關鍵人物張俊傑於11日清晨5時許最後送抵北檢複訊。檢察官訊問後，認定張俊傑涉犯貪污重罪且有串滅證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

