高金素梅涉貪！金曲歌王Matzka老婆列洗錢被告50萬交保
台北地檢署10日指揮調查局國安站，針對無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理補助款、違法輸入中國製快篩劑，以及利用協會活動名義詐領補助等案件，兵分30路搜索高金素梅住所、國會辦公室等處，並約談相關人員18人到案說明。
檢調掌握，高金素梅創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」，涉嫌在2015年至2018年期間，藉由舉辦射箭、唱歌等活動，以不實單據低價高報手法，向原住民族委員會、中油、台電等單位請領「敦親睦鄰經費」補助。調查顯示，高金素梅現任助理張俊傑疑似為實際操作浮報流程的關鍵人物，並利用女兒雲雅舜的帳戶收受不法補助款項，企圖掩飾資金流向。
雲雅舜為排灣族金曲歌王Matzka的妻子，因出借個人帳戶供父親使用而捲入洗錢疑雲。檢方為釐清雲雅舜對帳戶用途是否知情，10日晚間將其約談到案。經檢察官複訊後，認定其涉嫌洗錢罪，諭知50萬元交保並限制出境出海。
高金素梅本人於11日凌晨近1點移送台北地檢署複訊，但因身體不適，表示連坐都坐不住，快要昏倒，無法繼續製作筆錄。檢察官評估其身體狀況後，認為不適合進行偵訊，依貪污罪諭知限制出境出海，讓高金素梅先行前往台大醫院急診就醫，所涉案情將擇期訊問。
案件關鍵人物張俊傑於11日清晨5時許最後送抵北檢複訊。檢察官訊問後，認定張俊傑涉犯貪污重罪且有串滅證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動；而北檢稍早證實，她因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款，指揮國安站調查官兵分30路、約談18人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，民眾黨主席黃國昌聽聞此事，也坦言確實「蠻震驚的」。
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
高金素梅輸入中國製快篩不單純？醫對比小吃店拿16億標案：救人卻被抓貪污
春節倒數，台北地檢署（北檢）10日一早指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談被控涉嫌詐領助理費、非法輸入快篩等案的無黨籍立委高金素梅到案，為政壇投下震撼彈；案件最新，高金素梅於今（11）日凌晨已離開北檢。醫師蘇一峰對此在臉書砲轟「司法雙標」，表示高金素梅募集快篩給民眾使用，卻要被抓成貪污，反觀綠營吃的滿嘴油卻沒事。 高金素梅及助理張俊傑等人涉嫌以人頭詐領助......
高金素梅複訊身體不適！先請回限制出境出海 癱挽法警手臂離去
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談；調查局國安站調查官今凌晨0時55分，將高金移送北檢複訊，但凌晨1時30分即因身體不適，檢方因此諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。
高金素梅涉3大案！金曲歌手妻50萬交保 協會理事長30萬交保
高金素梅於晚間12時54分抵達台北地檢署複訊，不過在約莫40分鐘以後，高金素梅在應訊時，檢察官訊問前確認其身體狀況時，高金素梅向檢方表示身體不適，因此檢察官諭知被告限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問，最後高金素梅在2名助理的攙扶下離開北檢。檢方訊後裁定協助...
