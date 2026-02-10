高金素梅涉辦活動「浮報支出A補助」 多族群協會理事長遭約談

社會中心／台北報導

無黨籍立委高金素梅疑捲入多起弊案，檢調機關昨（10）日採取大規模行動。調查局國安站兵分30路，前往高金素梅住處及國會辦公室進行搜索，現場帶走包含證物紙箱、電腦主機及行李箱等大量事證。目前高金素梅本人、協會理事長周陳文彬及多名原住民縣議員共18人，正接受訊問並移送北檢複訊。

根據專案小組掌握情資，高金素梅此次涉入的法律爭議主要集中在以下三大領域：「國會助理費案」 檢調質疑其涉嫌利用人頭申報國會助理費用，涉嫌貪污治罪條例。另外「浮報公益補助」，主要是高金素梅所創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」，涉嫌自2015年起，利用舉辦演唱會等公益活動名義，向原民會、中油、台電等公營事業浮報成本，藉此詐領高額補助款。該協會過去曾因代發中國水災補助款引發爭議，如今再陷弊端。

另一個關鍵在於「違法進口醫療器材」，檢調發現高金素梅涉嫌在2022年新冠疫情期間，利用食藥署免申報便利措施，找人頭大量輸入中國廈門寶太生技之快篩試劑，涉嫌違反《醫療器材管理法》。

為釐清政商與協會間的資金往來，檢調此次動作頻頻，約談對象除高金素梅外，還包括周陳文彬、屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆，以及相關活動廠商、前後任助理等共18人。

目前國會辦公室內相關事證已遭扣押，包含7箱文件與1台主機。全案正朝《貪污治罪條例》、《醫療器材管理法》等方向深入偵辦。

