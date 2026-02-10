社會中心／綜合報導

無黨籍立委高金素梅，身陷三起案件！除了涉嫌詐領助理費外，還違反醫療器材管理法，以及詐領協會補助款等案件！檢方（週二）上午兵分30路，到高金素梅的住家、立委辦公室等地，帶回18人。檢調同時釐清，相關案件是否有中共資金介入。

記者：「是跟助理費有關嗎。」

台北地檢主任檢察官曾揚嶺，帶隊來立法院青島二館，直搗無黨籍立委高金素梅國會辦公室。

記者：「是違反反滲透法的部分嗎，是接到來自國安局這邊的情資嗎。」

廣告 廣告





高金素梅涉「三案」遭搜索 檢調兵分30路帶回18人約談

高金素梅涉「三案」遭搜索 檢調兵分30路帶回18人約談。（圖／民視新聞）





扣押箱都準備好了，原來檢調發現，高金素梅涉嫌利用人頭詐領助理費、違反醫療器材管理法、及詐領協會補助款等三起案件。檢調歷經七個小時的搜索，最後帶走七箱資料，另外還有兩個提箱和一台電腦主機，分兩車載走。檢調週二一早六點多，先前往高金素梅陽明山住處，接著再到國會辦公室，兵分30多路搜索，帶回高金素梅，還有台東縣議員陳政宗、曾擔任過高金素梅助理的屏東縣議員越秋女、前議員周陳文彬、花蓮縣議員簡智隆等18人調查！其中還包含金峰鄉代表會主席高勤書，過去曾是高金素梅在台東的重要幹部。之所以同步約這麼多人，是為了還要釐清這件事。

立委（無）高金素梅（2022）：「N95口罩還有這個快篩，也是從民間募來的。」

疫情嚴峻期間還同框立委羅志強，將快篩等物資送給民眾，仔細看，快篩名稱叫〝寶太〞，是中國製快篩，屏東縣議員越邱女，2022年九合一大選，利用這款中國製快篩行賄選民，雖然一審無罪，但審理過，發現這批物資，是高金素梅提供，檢調要查這批中國製快篩，輸入過程是否合法，背後有無中共資金介入。高金素梅隨後被帶往國安站訊問。





高金素梅涉「三案」遭搜索 檢調兵分30路帶回18人約談

高金素梅涉「三案」遭搜索 檢調兵分30路帶回18人約談。（圖／民視新聞）





資深媒體人陳揮文：「國安站怎麼會去立案辦貪汙，高金素梅她到底有沒有涉及反滲透法，或者國安法的相關的案件，這個問題就比較嚴重，她（過去）往返兩岸是非常受人矚目。」

媒體詢問高金素梅的幕僚狀況，他們表示才從中國三亞員工旅遊回來，目前也聯繫不上委員。立法院則說，檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情也不知情。高金素梅涉案情節有多深？檢調單位繼續查。

原文出處：高金素梅涉「三案」遭搜索 檢調兵分30路帶回18人約談

更多民視新聞報導

「Fumi阿姨」踹飛北捷逼讓座婦 法院認「互毆」代價出爐

礁溪旅館頂樓「寶特瓶山」遇強風搖搖欲墜 負責人母親承諾改善

高金素梅疑募中國製快篩！他曝暗黑真相：很多人完蛋

